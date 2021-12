Dudas sobre la muerte de Paula Martínez: “El cuerpo pudo haber sido acomodado ahí”

Paula Martínez fue hallada sin vida por su tío el último domingo. En 2016, la joven de 23 años había denunciado que fue drogada y violada en grupo por varios hombres en Florencio Varela. Por miedo, había hecho la denuncia 72 horas después; ella pudo identificar a los que la atacaron ya que tuvo que convivir durante un año con los denunciados como abusadores a sólo 80 metros de su casa.

Tras la denuncia, habían sido detenidos tres hombres, de 29, 30 y 40, acusados de abuso sexual, mientras que otros dos fueron capturados por la Policía recién en 2019. Todos ellos se encuentran a disposición de la Justicia y deberán enfrentar un juicio que comenzaría en marzo próximo a excepción de uno, Mauro Nair Goncalves, quien se encuentra prófugo y hay una recompensa de entre dos y cuatro millones de pesos por información sobre su paradero.

Lo cierto es que a partir de ahí, la vida de Paula se transformó en un verdadero infierno. Comenzó a ser insultada en el vecindario por haber radicado la denuncia y de hecho, también hizo más de 30 denuncias por hostigamiento y amenazas de muerte por parte de los familiares de los detenidos desde que se inició la causa judicial por su presunto abuso sexual. La hipótesis principal apunta a que murió por ahorcamiento.

Pero si bien los investigadores creen que pudo haberse tratado de un suicidio, ya que se habría querido quitar la vida en anteriores oportunidades, el abogado de la joven de 23 años sostuvo que “parte de la familia no cree en el suicidio”. “La familia tiene muchas dudas, no están claras las circunstancias en las que fue hallada Paula. Paula vivió un martirio en estos 5 años", sostuvo Daniel Giaquinta.

En diálogo con C5N, el letrado manifestó que “hubo muchas circunstancias en la escena del crimen que no son claras” y remarcó que "la familia piensa que ella no se suicidó", ya que el cuerpo “pudo haber sido acomodado ahí”. “Yo tengo el mandato de la familia de trabajar en que se investigue otra hipótesis que no sea estrictamente la del suicidio”, dijo, y señaló que la joven había tenido intentos de suicidios controlados, y “en este caso nos encontramos con una escena totalmente distinta”.

Según el parte oficial, personal policial del comando de patrullas de Florencio Varela se hizo presente en el domicilio de la calle Guardia Nacional donde habría "un posible suicidio”. El cuerpo sin vida de Paula fue encontrado el domingo en el interior de la casa donde vivía junto a su madre Sandra, en la calle Guardia Nacional al 1500, en Florencio Varela. Quien lo halló fue su tío, identificado como Walter, que vivía en la casa de atrás.

Ante las autoridades, el hombre reveló que su sobrina atravesaba una etapa de angustia por la llegada del juicio sobre su caso. “La familia tiene muchas dudas, no están claras las circunstancias en las que fue hallada Paula”, aseguró el abogado Giaquinta, quien en las últimas horas recibió la notificación de que el 11 de febrero de 2022 habrá una audiencia preliminar del juicio contra los cinco acusados por la violación ocurrida en diciembre de 2016. Por la causa hay cuatro sujetos detenidos y uno todavía continúa prófugo. Diego Domínguez, Gustavo Carbonel, Gonzalo Sandoval, Mauro Goncalbes y Guillermo Chávez imputados por abuso sexual.