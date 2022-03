Echaron a dos técnicos por acosar a jugadoras de 13 años: “Las tocaban y les mandaban mensajes terribles”

Un hecho aberrante salió a la luz en las últimas horas. La comisión directiva de Argentino de Quilmes echó a Diego Giménez y Oscar Giménez, dos entrenadores de las inferiores del fútbol femenino, tras ser denunciados de acosar a jugadores de 13 y de 14 años.

Según revelaron los padres y las madres de las adolescentes, los dos hombres le enviaban mensajes subidos de tono y hasta videos a través de WhatsApp. Tras notar cambios en las conductas de sus hijos, las madres les pidieron que les mostraran los chats y descubrieron lo que había sufrido durante los últimos meses.

De inmediato, las madres contuvieron a las jóvenes y realizaron la denuncia ante la Policía, y después en el club. A las pocas horas, las autoridades de Argentino de Quilmes, al contar con las pruebas del acoso sexual, despidieron a ambos técnicos. Más tarde, algunas adolescentes contaron que los entrenadores también tocaron indebidamente a varias de ellas.

La mamá de una de las chicas que sufrió el acoso de los hombres mayores dijo: “Los dos acosaban a las nenas de 13 años. Una de las madres quiso hacer la denuncia y no se las tomaron en su momento. A mí me empezó a escribir una chica diciéndome que esto viene de hace años y que además ninguno de los dos son técnicos, entrenan menores y las tocaban, sabiendo que eso no se podía”.

En tanto, otra mamá aseguró “Es impresentable esto, no puede ser que no se hagan responsables y que el Presidente no aparezca. Es necesario que una comisión de psicólogos atiendan a la nena y a su mamá, imagínate los miedos que atraviesan. Todavía ellos caminan tranquilos riéndose. Y es terrible para nosotros porque ellos dos las tocaban y les mandaban mensajes terribles”.

La madre de otra adolescente acosada relató: “Hacía dos días que mi hija lloraba, pensé que se había peleado con su mejor amiga. Me decía que no quería ir al club. Siempre tenía una excusa para no ir a entrenar. El martes se saca una foto, la pone en su estado de Whatsapp, se pone su campera y se larga a llorar. Ahí es cuando insisto en saber qué les estaba pasando, pero no me contó".

Y completó: “A los dos días mi otra hija me llamó para que insistiera en hablar con su hermana porque algo le pasaba. Por supuesto, le dije a mi hija que confiara en mí, que me dijera qué le estaba pasando porque tanto yo como su hermana nos habíamos dado cuenta de que estaba mal. Ahí me dijo: ‘Omar me está mandando mensajes feos. Tengo miedo de que me pase algo´. Ahí me enteré de todo y fuimos a denunciarlos”.

Y sumó más datos: “A raíz de esta denuncia que realizamos, aparecieron más chicas del mismo club que están diciendo que también eran acosadas. Al menos cuatro chicas se contactaron para decir que les había pasado lo mismo. Una dijo que ella fue acosada por Giménez en 2016".

Además, desde Facebook, esa mamá escribió: “Solo una sola persona del club Argentino de Quilmes se comunicó conmigo. Siento rabia mucha rabia con lo que le pasó a mi hija por un hijo de puta. jamás pensé que me tocaría de cerca pero juro por lo más sagrado que tengo que no voy a parar hasta que pague el daño que le causó a la nena... Mi hija no duerme, no come, siente tristeza porque le cagó la vida pero yo sé que ella es ya valiente. Tuvo la fuerza de contar lo triste que le estaba pasando con los mensajes de esa basura”.



En los mensajes enviados por Omar Giménez, ex director técnico de la sub-16 del fútbol femenino de Argentino de Quilmes, se pueden leer frases desagradables enviadas a nenas de 13 y 14 años como “estás más buena que comer dulce de leche con la cuchara”, “Sos mi arquera y la más linda, ¿sigo o vas a arrugar?” y “Me quedó en la cabeza ese vestidito que tenías. ¿Tenías cola less?”. Estas frases desagradables se repiten en chats con varias menores de edad.

Por otra parte, las adolescentes también denunciaron que durante los entrenamientos o cuando estaban en las instalaciones del club, estos dos hombres les sacaban fotos o las grababan en videos, que luego compartían en grupos de WhatsApp, por lo que la Justicia ahora investiga que si hay más hombres involucrados en el acoso sexual a las jugadores del club.

A través de un comunicado, las autoridades del club informaron en sus redes sociales: “Desde la Comisión Directiva y Subcomisión de Fútbol Femenino de Argentino de Quilmes, hemos recibido acusaciones con pruebas, de que los señores Omar Giménez, Dt sub16, y Diego Giménez, Dt sub 14, han acosado mediante mensajes de texto a jugadoras de nuestra institución”.

Y continuaron: “Hemos realizado las acciones correspondientes, acompañando a las damnificadas a realizar la denuncia correspondiente y nos pusimos a disposición de las familias para afrontar este duro momento. Se los ha expulsado de su cargo y tienen la entrada prohibida al club”.

Por último, aseguraron: “Nos chocamos con una circunstancia que no esperábamos, pero estamos a la par de nuestras jugadoras para lo que necesiten, seguiremos trabajando, creciendo, aprendiendo y mejorando por y para nuestro Fútbol Femenino”.

Al mismo tiempo, el coordinaron del fútbol femenino de la entidad acompañó a una de las madres de las adolescentes a realizar la denuncia en la comisaría de la zona.