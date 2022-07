Echaron a un policía borracho de una fiesta, volvió y mató a una chica: "No la pudieron salvar"

Agustina Galarza tenía 20 años y se estaba divirtiendo junto a un grupo de amigos en una fiesta de cumpleaños que se estaba llevando a cabo en una casa ubicada sobre la calle Darregueira al 2500, en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, cuando dos disiparos ingresaron por una de las ventadas del domicilio, impactaron en su pecho y le quitaron la vida.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana del domingo y los agresores resultaron ser un policía, Rodrigo Jorge Delgado, y su hermano, Mauro Daniel Delgado, los cuales horas antes habían sido echado por estar borrachos y generar disturbios durante la fiesta. Según trascendió, cuando el encuentro ya se estaba terminando, el agente y su hermano aparecieron a bordo de un Volkswagen Senda color rojo y comenzaron a disparar contra el frente de esa casa.

Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar en el mismo auto en el que se movilizaban y la joven -que fue herida gravemente en el tórax- fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Interzonal Dr. José Penna, ubicado a unos kilómetros de la escena del crimen, donde finalmente falleció a causa de las graves lesiones. A Rodrigo se le imputa ser el tirador y la persona que al parecer manejaba el auto.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Mientras que a su hermano Mauro -que desempeña tareas en las Fuerzas Armadas- por encubridor. El caso quedó bajo la tutela del fiscal de Homicidios bahiense, Jorge Viego, quien ordenó diversas pesquisas a cargo del personal del Comando de Patrullas, de la comisaría 1ra. y de Policía Científica. Luego de una ardua investigación, el funcionario logró identificar y localizar a los asesinos.

Por la tarde del domingo fue detenido el hombre de 32 años, quien resultó ser un agente de la policía que se encontraba de licencia por vacaciones. El oficial - que se encontraba entre los invitados a la fiesta junto a su hermano y a raíz de una discusión fueron echados del lugar por el dueño de casa porque se encontraban ebrios- fue detenido como sospechoso de haber efectuado los disparos que mataron a Galarza.

De acuerdo con la hipótesis que maneja por ahora el fiscal Viego, los hermanos se subieron al auto y desde ahí efectuaron varios disparos contra el frente de la casa. En medio de la balacera, dos balas impactaron en el pecho de la víctima y le arrebataron su vida. Uno de los investigadores resaltó que los testigos detallaron que fue el efectivo el que disparó contra el domicilio y no su hermano.

Según las primeras versiones, el policía detenido disparó desde el “asiento del conductor”. A pesar de eso, el hermano del agente fue detenido por “encubrimiento” y los pesquisas secuestraron el vehículo usado para el ataque.

Rocío, la mamá de Agustina, habló sobre la muerte de su hija, y pidió justicia: "Ella salvó a su hermana. No sé si tengo bronca, ni sé lo que tengo, lo único que pido es justicia nada más. Me dijeron que el que disparó era el policía que estaba de licencia, que eran cuatro en realidad, pero que ellos solo tenía en dato de que eran dos. Empezaron a hacer quilombo adentro, los demás chicos lo sacaron para afuera, cerraron el portón y se fueron. Volvieron en el auto y empezaron a tirar".

Entre lágrimas, la mujer contó que Agustina estaba cerca de una ventana y que al escuchar los tiros, agarró a su hermana del brazo para sacarla. "Mi hija me dijo ´mami, cuando me di vuelta mi hermana se desplomó. No la pude salvar´. Cuando llegaron al hospital ya no tenía signos vitales, la trasladaron en un auto particular. Ella seguramente conocía al dueño de la casa, pero no al policía. No tenía maldad mi hija con nadie. Me la arrebató, me la sacó y ahora no sé cómo voy a seguir. Lo único que sé es que quiero justicia, que no quede así porque siempre pasan cosas feas y no se hace justicia. ¡Era mi mundo!", sentenció.