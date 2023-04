"El acta tiene la firma de un policía, no del testigo": la grave irregularidad que se expuso en el juicio

La cuarta audiencia del juicio por el crimen de Lucas González, el joven de 17 años asesinado por tres efectivos de civil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, sumó otro polémico capítulo que expone el cuestionable accionar que tuvo la fuerza de seguridad porteña en las horas posteriores al homicidio. La declaración del vecino convocado como testigo que complicó a los once efectivos imputados por encubrimiento.

Omar Horacio Felita es vecino del barrio de Barracas. Había salido a caminar aquella mañana del 17 de noviembre del 2021. "Me paró la Policía y me dijo que tenía que ser testigo. Los de balística me mostraron algunas cosas, pero en ese momento yo no sabía nada de lo que había pasado", reconoció el testigo que fue convocado por la defensa de los imputados.

"Me mostraron cosas del coche (en el que viajaba Lucas junto a tres amigos). Galletas, gaseosas y un revolver de juguete. El revolver estaba en la parte de atrás. Estaba del lado del conductor a un costado. Se veía a simple vista a través de la ventana", sumó, en alusión al arma de juguete que, de acuerdo al testimonio de las tres víctimas -Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca- fue plantada por la Policía de la Ciudad después del ataque.

Cabe resaltar que los catorce imputados no se encuentran presentes en la sala de audiencias, sino que permanecen encerrados y custodiados en una habitación anexa. Ese fue el motivo por el cual el testigo debió interrumpir su declaración, dado que dos de los acusados solicitaron ir al baño y para hacerlo debían atravesar la sala. Al entrar, ambos posaron sus miradas sobre Felita.

"Cuando llegó el momento de las actas, me hicieron firmar papeles en blanco. Yo les dije que me tenía que ir y me dijeron: 'Bueno, firmá esto y andá'. Era un policía, pero no estaba uniformado", reveló el testigo y expuso así una grave irregularidad por parte de la Policía de la Ciudad, dado que ningún testigo puede firmar las actas -en las que se detalla todo lo sucedido durante las pericias- en blanco, ni sin leer el contenido de lo que está validando con su firma.

El Tribunal solicitó que le acercaran las actas firmadas por Felita el día del crimen -con el objetivo de que el testigo reconociera su firma- pero, al hacerlo, se encontraron con que, en realidad, las mismas habían sido firmadas por un policía y no por él. "El acta tiene una firma, pero de un policía. No del testigo", sostuvo el Tribunal. "Las hojas estaban totalmente en blanco cuando me las entregaron. Firmé varias", acotó Felita, sobre el cierre de su declaración.

Uno por uno, quiénes son y de qué se los acusa a los catorce policías imputados

Gabriel Alejandro Issasi: 41 años, inspector de policía de la Ciudad, en el momento del hecho trabajaba en la Comuna 4. Tiene cinco hijos, de 21,18, 15, 13 y un año y un mes. Está casado y es el principal acusado de disparar con el arma homicida. Declaró que actuó en defensa propia y que “no cometió ningún delito”.

Héctor Claudio Cuevas: Principal de la Comuna 4, policía de la Ciudad. En pareja, cuatro hijos de 28, 25, 21 y 12 años. Se negó a declarar y reveló que está estudiando historia en el penal.

Sebastián Jorge Baidon: 28 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero y sin hijos. Se negó a declarar.

34 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero con una hija de 10 años. Se negó a declarar pero reveló que está estudiando derecho en el penal. Daniel Rubén Espinosa: 33 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero y sin hijos. Se negó a declarar.