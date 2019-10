El agente que sobrevivió a Veppo reveló lo que sintió cuando le contaron que su compañera había muerto

El agente de tránsito que sobrevivió tras ser atropellado por el periodista Eugenio Veppo, Santiago Siciliano, rompió el silencio y le brindó una entrevista en exclusiva a Mauro Viale en donde contó que suele ver el video del accidente en donde falleció su compañera de trabajo, Cinthia Choque, pero que “le sigue dando mucha impresión”.

Siciliano se encuentra internado en el hospital Fernández luego de sufrir una triple fractura de pelvis, una fractura en el cráneo (que le tuvieron que perforar para permitir la expansión del cerebro por el choque) y varias secuelas en sus piernas y rodillas.

A lo largo de la entrevista, el agente de tránsito recordó el momento cuando le explicaron que su compañera había fallecido al ser envestida a más de 130 kilómetros por hora por el auto que manejaba Veppo. "Me cayó como un baldazo de agua fría. Me enteré que había fallecido y me dolió mucho porque era madre de dos hijas. Cuando me desperté no sabía del accidente", contó Santiago.

"No quiero que me vuelva a pasar nunca más. Bloqueé mi memoria, se bloqueó porque fue tan traumático y no recuerdo nada ni quiero recordarlo", añadió. Siciliano dijo que Veppo los tomó por sorpresa, en parte por la velocidad a la que venía. "Venía zigzagueando y pasando autos por el lado derecho. Si se te cruza alguien que hace un control, a esa velocidad no te dan los reflejos para frenar".

El agente de tránsito también cargo contra el Gobierno de la Ciudad al denunciar que su compañera llevaba seis años como monotributista y nunca fue pasada a planta; como también que él no cuenta con una ART. Veppo embistió a los agentes a más de 130 kilómetros por hora en la Avenida Figueroa Alcorta, donde la máxima es de 70, y nunca paró. Dejó su auto a algunas cuadras, tomó un taxi a su casa y se entregó 15 horas después.