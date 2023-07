El árbitro agredido se defendió de la denuncia de extorsión: “En ningún momento le pedí plata”

El triste final de Williams Alexander Tapón, el joven de 24 años acusado de agredir a un árbitro en un torneo de fútbol amateur en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, sigue sumando capítulos. Y es que en las últimas horas, la familia del futbolista amateur denunció que el referí Cristian Ariel Paniagua, de 36 años, lo extorsionó antes de que se quitara la vida. "Le pidió 300 mil pesos para no hacerle la denuncia", denunció Agustina, la esposa de la víctima.

En este contexto, se dieron a conocer los mensajes y los audios que Paniagua le envió a Tapón poco después de la brutal agresión que recibió durante un torneo amateur en el complejo deportivo "Estación 98", ubicado sobre la avenida Mitre al 3900, en Sarandí. “Maxi, la mejor con vos. Te agradezco por tu preocupación. Te entiendo porque yo también estuve del lado del jugador, pero jamás le falté el respeto, así, de querer ir a pegarle a un árbitro…”, dice juez en el primer audio.

Paniagua mantuvo un intercambio de mensajes de WhatsApp con Maxi, el delegado del equipo La Cortada FC, equipo que era capitaneado por Tapón. "Me pudo haber matado, boludo… Esa es la posta. Porque todo el mundo que ve el video, me manda mensajes diciendo ‘hacele la denuncia, hacele la denuncia’, ‘lo arruinan’. Yo la verdad no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe por el bien de él y chau, que se termine todo esto”, le agregó el referí.

El audio finaliza con un llamativo pedido: “Porque también yo me estoy rompiendo la cabeza con unas cuentas que tengo que pagar. No las pude pagar por esa boludez que se mandó. Yo necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno. Y al final salió todo mal. No es culpa tuya ni culpa del equipo. Es culpa de él. Ni bien te conteste… Yo le doy hasta la tarde para que se comunique conmigo, porque si no voy a tener que hacer la denuncia. Me está apurando el abogado”.

Lo cierto es que acorralado por la opinión pública y las denuncias de los allegados del futbolista, Paniagua dialogó con Telenoche y habló sobre la denuncia de extorsión. “En ningún momento le pedí plata”, se defendió. “No esperaba que Tapón tomara esa decisión. Según dijo el tío, el muchacho venía con una mochila muy pesada y estaba mal psicológicamente. Esto fue la gota que rebalsó el vaso”, sostuvo el árbitro.

Si bien confirmó que pudo hablar con Tapón antes de que tomara esa drástica decisión, remarcó que "en ningún momento" le pidió plata." En ningún audio ni mensaje escrito dice que yo le pedí lo que está diciendo esa gente. La verdad es que están queriendo cubrir lo que hizo el hermano con algo que nada que ver. Sí le di un tiempo para que se retracte de lo que me pudo haber causado, que es la muerte, nada más”, dijo.

De esta manera, resaltó que su única intención fue que el futbolista amateur se disculpara con él desde "lo más profundo de su corazón". Horas antes de haber sido hallado muerto, Tapón había sido acusado por la Justicia del delito de "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo" -un delito que prevé de 10 a 15 años de prisión-, en perjuicio de Paniagua.

De hecho, Mariano Zitto, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Avellaneda que intervenía en la investigación de la agresión, aseguró que el suicidio de agresor se produjo en el momento que firmaba el cambio de calificación del expediente a una "tentativa de homicidio agravado" y se aprestaba a solicitar su detención. "Cuando estoy haciendo el cambio de carátula, me dicen que este joven se había quitado la vida", declaró.

El episodio se registró en el complejo deportivo "Estación 98", ubicado sobre la avenida Mitre al 3900 en esa localidad del partido de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense, y las imágenes se viralizaron en pocas horas, en las que se observa el momento en el que el árbitro es atacado por Tapón, primero con una trompada y, luego, cuando el hombre cae al piso y queda de espaldas a su agresor, de una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente.

El cuerpo de Tapón fue hallado el lunes por la noche por familiares y vecinos cerca de las 22 con un disparo en la región parietal en terrenos de la empresa ferroviaria Ferrosur Roca S.A, sobre las calles General Paz al 1200 y Heredia, de la localidad de Gerli, a pocos metros de su vivienda. Según trascendió, el joven de 24 años tenía antecedentes penales por diferentes hechos ocurridos en el mismo distrito bonaerense.

Sin ir más lejos, arrastraba tres causas en total. En la primera fue procesado por tenencia simple de estupefacientes y por este caso le habían dado una probation el 14 de julio pasado. La segunda se produjo el 14 de noviembre de 2021 en la UFI 2 por "lesiones leves calificadas por el vínculo". En la tercera fue procesado por "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil", causa que tuvo a su cargo la UFI número 3 y por la cual fue excarcelado.