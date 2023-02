El asesino de la Masacre de Flores podría quedar en libertad: el temor de Bagnato y el reclamo de la mamá de Ángeles Rawson

Matías Bagnato tenía 16 años. Vivía con sus papás, José, de 42, y Alicia, de 40, y con sus dos hermanos: Alejandro, de solo 9 años, y Fernando, de 14, en una casa de dos pisos ubicada en Baldomero Fernández Moreno al 1906, en el barrio porteño de Flores. En aquella época, Matías y sus hermanos le tenían miedo a "El Monstruo", una persona que llamaba todos los días a su casa y solía decirles con la voz distorsionada: "Uhhhh se quemaron todos. Están todos muertos".

Ese no era otro que Fructuoso Álvarez González, quien casi a diario llamaba a José Bagnato, su ex socio, por una supuesta deuda de 180.000 dólares. Finalmente, la madrugada del 17 de febrero de 1994, "El Monstruo" dejó de lado las advertencias y cumplió su siniestra promesa: irrumpió en el domicilio de los Bagnato e incendió completamente la casa causando la muerte de José, Alicia, Fernando y Alejandro.

Aquella noche había transcurrido con normalidad para la familia Bagnato. Se había quedado a dormir Nicolás Borda, de 11 años, quien era un amigo de Alejandro y también falleció tras el brutal ataque, y todos juntos vieron un partido de la Copa de Oro que disputaban San Lorenzo e Independiente en Mar del Plata. Tras el triunfo del "Ciclón" por 2 a 0, con goles de Monserrat y Artime, la familia se fue a dormir.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hoy, a 29 años de la denominada "Masacre de Flores", Fructuoso Álvarez González fue incorporado a un programa de "prelibertad". El autor del crimen, de 62 años, fue atrapado el 21 de febrero de 1994, cuatro días después de la masacre y el 10 de noviembre de 1995 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal 12 a prisión perpetua. Pero el pasado 1 de febrero le pidió a la Justicia obtener la libertad condicional, luego de cumplir más de dos décadas tras las rejas.

Ante esa situación, la jueza de Nacional de Ejecución Penal 1, María Jimena Monsalve, ordenó que Álvarez González sea incorporado en un programa de "prelibertad" y solicitó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) la elaboración de una serie de informes socioambientales para evaluar si el recluso está en condiciones de ser excarcelado. "Recién ahora puedo escribir después de pasar un día terrible", dijo Matías, al enterarse que el asesino de su familia podría conseguir su libertad.

La magistrada Monsalve, en un escrito en el que notificó a las partes el inicio del trámite de libertad condicional Álvarez González, dijo: "Se hace saber que el informe social deberá contar con la correspondiente constatación policial actualizada del domicilio y el acta de conformidad del referente propuesto. De igual modo, con el objeto de respaldar al condenado en su progresividad dentro del régimen penitenciario".

Y agregó: "Como así también en su (eventual) retorno al medio libre, corresponde requerir su incorporación al programa de prelibertad, debiendo elevar todos los informes pertinentes". Bagnato sostuvo que se sintió "muy mal" al enterarse del nuevo pedido de la defensa y señaló que no puede pasar "ni un año tranquilo". "Me puse muy mal cuando me enteré. La Justicia le da la posibilidad de pedir su libertad cada 6 meses y esto lo viene haciendo hace 11 años", destacó.

Si bien hasta ahora "los pedidos salieron a mi favor", Bagnato resaltó que pasar todos los años por esa instancia "es destructivo". A diferencia de anteriores años en los que el asesino pidió su libertad, en esta ocasión la jueza de Ejecución es la mencionada Monsalve, que reemplazó a su par José Pérez Arias, quien le había negado la excarcelación al autor de la "Masacre de Flores" en reiteradas oportunidades. "No la conozco. Voy a esperar a que estén los estudios del penal y el interdisciplinario. Luego de eso le pediré una audiencia para hablar con ella", explicó y aclaró que su temor radica en que Fructuoso "no está arrepentido de lo que hizo".

De hecho, "los informes previos dicen que él tiene rasgos psicopáticos". "Si veía que los informes le salían bien, por lo menos estaría más tranquilo. Pero al leer los informes que yo leí, no puedo estarlo. Él manifestó que tiene ira hacia mi persona. Después de vivir lo que yo viví, lo creo capaz de cualquier cosa", manifestó Matías, que anticipó: "Si él sale, voy a tener que tener custodia policial las 24 horas y es un garrón. Siento que yo voy pasar a estar preso y él libre".

En diálogo con BigBang, Bagnato afirmó que "desgraciadamente desde hace once años que vivo de esta forma". "Cada seis meses el asesino de mi familia tiene la posibilidad de pedir diferentes tipos de beneficios que se les otorgan a las personas condenadas a prisión perpetua en Argentina; ya sea salidas transitorias, libertad condicional, pidió también la ley de extrañamiento, que es un beneficio que tienen las personas que están condenadas y son extranjeras", dijo.

Y sumó: " Él cada seis meses puede hacer un pedido. Eso es lo más difícil de esta historia. Es terrible tener que vivir 29 años continuamente pasando por estas situaciones revictimizantes que me van destruyendo año tras año psicológicamente y realmente yo siento que cada vez que tengo que pasar por esta instancia es como si me los volvieran a matar una y mil veces".

A 29 años de aquella masacre, sostuvo que no le entra en la cabeza "que después de semejante crimen tenga estas posibilidades de pedir beneficios y que pueda terminar con su libertad". "Porque además está el agravante de que me amenazó de muerte y que dijo que no tiene arrepentimiento de lo que hizo. A raíz de todo esto que vivo empecé a acompañar a muchos familiares de víctimas, y ver cómo se maneja la Justicia de nuestro país, es lo que me genera ese miedo", dijo.

Una de los familiares de víctimas es Jimena Aduriz, la mamá de Ángeles Rawson, la adolescente de 16 años asesinada en 2013 por el portero del edificio en el que vivía, compartió una postal en apoyo a Bagnato y dejándole un más que claro mensaje a la Justicia: "No liberen a Fructuoso". "Es una barbaridad lo que está pasando. Él ya cumplió su condena, pero lo sigue amenazando a Matías y si le dan la libertad, Dios quiera que no pase nada", le dijo Aduriz a BigBang.

La abogada que representa a Fructuoso Álvarez González, Patricia Croitoru, indicó que su defendido "está pasado del término" que indica su condena y confirmó que sigue alojado en el Complejo Federal de Ezeiza 1. A su vez, la letrada hizo mención al pedido de fijación de pena de su asistido, que fue rechazado en junio del año pasado por la Cámara de Casación Penal. "En el caso de Fructuoso, tiene la posibilidad de salir con condicional ya que no es reincidente. Con ese argumento, los camaristas decidieron no fijar su pena", señaló. En ese sentido, la letrada sostuvo que "es muy difícil" que la pena de su cliente pueda ser fijada debido a "la mediatización" que tuvo el caso.

Fue en 2010 cuando Matías Bagnato recibió la primera amenaza de Fructuoso, cuando lo habían liberado por error. "A partir de esa amenaza se destapa que estaba libre. Desde ese momento hasta hoy no tuve otra llamada de su parte, pero tengo la amenaza de ver continuamente los informes del penal de Ezeiza donde está detenido. El último informe que se hizo dice que él no tiene arrepentimiento, que es una persona con rasgos psicopáticos, que tiene odio hacia mi persona y todo eso es destructivo. Hay cinco personas muertas y lo creo capaz de cualquier cosa y no tengo duda de que si sale en libertad me va a querer matar", sentenció en conversación con este portal.