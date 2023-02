El asesino de un bebé vive con privilegios en la cárcel: la denuncia del padre de la víctima

Alan Leonel Lapalma es el único detenido e imputado por el asesinato de su hijastro Aarón Maximiliano Bustots Sosa, cuando el menor tenía 18 meses de edad. Este lunes Nicolas, el papá biológico de la víctima, criticó la posibilidad que tienen los presos de utilizar teléfonos celulares y se quejó de los tiempos de la justicia.

En los últimos días el asesino subió videos a su cuenta de Tik Tok bajo el usuario @elmenorcito, en los cuales sube fotos desde la cárcel de Batán, en la que está alojado, e incluso compartió imágenes junto a su novia a la cual la apoda “mi menor”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Ver eso me hizo dar bronca. Él mató a mi hijo, lo mató como un cobarde, y encima tiene celular, Tik Tok, Facebook. Está mejor que nosotros acá afuera. Me da una bronca. ¿Por qué motivo tiene todas esas cosas y no se las prohibieron”, comentó el padre de la víctima en comunicación con 0223.

Por su parte, Nicolás recordó cómo era su situación con la madre del menor en el año en el que ocurrió el episodio, y contó que casi no tenían trato desde que ella se puso de novia con el asesino. También, hizo mención a una situación que atravesó con ambos, al ver a su hijo golpeado, pero que la justificación que recibió no era algo extraño.

“Una vez vi que Aarón tenía algo, una marca rara en el ojo, pregunté que le había pasado y ella me dijo que había sido un golpe con una hamaca. Pero después supe que era una quemadura de cigarrillo”, recordó el padre de la víctima quien además confirmó que en reiteradas ocasiones el menor no quería regresar con su madre luego de quedarse con él.

Por otra parte, hizo mención a la relación que él veía entre el asesino y la madre de Aarón y exclamó: “Las últimas veces la mamá no preguntaba nada. Parece que este tipo la tenía acorralada, Y después qué pasó lo que pasó, nunca más la vi ni a ella ni a ninguno de sus familiares”.

Con respecto al juicio, cuyo inicio está previsto para febrero del 2024, Nicolás comentó: “Tendría que ser algo más rápido. Esto pasó hace dos años ya. No puede ser que haya que esperar tanto. Así no pueden ser las cosas. Nadie está haciendo nada. El día de mañana entonces voy a andar por la calle y me lo voy a cruzar. Es una locura”. Por último, concluyó con el pedido de acercamiento de la fecha de inicio del juicio.