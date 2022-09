El audio al 911 de la amenaza en América TV: "Me crucé con un loco policía que me dijo que hay una bomba"

La normal programación de América TV se vio interrumpida esta tarde a raíz de una amenaza de bomba que obligó a las autoridades a desalojar los estudios que el canal tiene sobre la calle Gorriti 5552, Palermo. "Esto es algo que nunca había sucedido. Están evaluando los estudios de Gorriti desde donde sale al aire A la tarde, el programa de Karina Mazzocco", precisó Florencia de la Ve. la cual debió extender la duración de su programa a raíz de este hecho. Recién cerca de las 17, Mazzocco y su equipo pudo ingresar al estudio.

Según se informó, una mujer llamó al 911 cerca de las 14.51 para denunciar que un hombre identificado como "Ezequiel" la acosó y le aseguró que pondría explosivos en los estudios que tiene la señal en Palermo. "Ingresó una carta de llamado al 911 Emergencias en la cual una voz femenina refiere que un masculino llamado Ezequiel la acosaría y le habría dicho que pondría una bomba en Canal 2", reza la denuncia.

A partir de ahí se dio inicio al protocolo y la Brigada Antiexplosivos, nucleada en el Cuartel de Bomberos de la Policía del Mercado Central de Tapiales, se dirigió hasta los estudios junto a efectivos de la Policía de la comisaría 14 B de la Ciudad de Buenos Aires y desalojó los estudios secundarios que tiene el canal a la vuelta del edificio principal. A raíz del operativo policial, parte de la programación de América se vio afectada.

Por ejemplo, el programa “A la tarde”, ciclo que conduce Karina Mazzocco, es transmitido desde el set desde donde sale Intrusos. "No es una emergencia para mi, es para otros. No tengo ninguna dirección, estoy en la calle y me cruce con un loco policía, no sé si era un policía corrupto, que me dijo que hay una bomba en Canal 2, en América", se la escucha gritar a la mujer que llamó al 911.

Y siguió vociferando: "Yo llamo para visar que hay un policía loco que dice que hay bombas para todos lados. Me lo cruce hace una hora en Corrientes y Juan B.Justo". Cuando la agente que respondió al llamado le preguntó a la denunciante su nombre, respondió: "¿Qué importa cómo me llamo?. Se llama Ezequiel el hombre, amigo mío de la policía que resultó ser un fraude. Yo nada más quería avisar, si es una falsa alarma yo ya no tengo nada que ver", señala la mujer.

Además, sostuvo que estaba "asustada" por lo que le dijo "la policía". "No, a mi no me mande la policía. Mándaselo al canal América para prevenir alguna bomba o explosión. Este hombre me dijo que le gustaba, me dijo que me acosaba y la verdad que no sabía que había policía tan corrupta", sentenció. Al final de la llamada, la agente le pide que le corte la llamada y ante la preocupación de la mujer sobre una posible "falsa alarma", la efectivo le aclaró: "Se va a enviar a verificar".

A partir de ahí se dio inicio al protocolo establecido por la brigada ante amenazas de bomba. Al llegar al lugar, se procede a la evacuación del edificio y los laterales; luego, se pone en resguardo, a más de cien metros, a todas las personas. Los bomberos siempre están preparados, con las mangueras listas ante la posibilidad de una explosión.

El procedimiento lleva entre dos y tres horas, desde el llamado de alarma, evacuación y rastrillaje en pos de confirmar o descartar la presencia de un artefacto explosivo. La evacuación se realiza en un tiempo de entre dos a cinco minutos, se hace un cordón perimetral y se establece un punto de reunión donde se encuentras las personas resguardadas. Después, se hace un conteo para saber si están todos. "Parece ser que no habría ningún artefacto explosivo en los estudios de Gorriti 5552. Ahora justamente la policía va a venir a estos estudios a revisar toda esta área", informaron desde el programa de Mazzocco.