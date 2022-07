El auto que chocó en Panamericana era robado y su conductor tenía antecedentes penales

Todo comenzó pasadas las 3.30 de la madrugada de este viernes, cuando personal del Centro Operativo Tigre (COT) alertó a una patrulla sobre la presencia de un Volkswagen Vento negro detenido y con ocupantes . Los agentes, según trascendió, habían advertido una actitud que consideraron sospechosa en el cruce de la avenida Blandengues y Alvear de la zona de Bancalari, partido de Tigre.

Según la información policial y un video de la secuencia captado por una de las cámaras de seguridad, cuando los policías de la patrulla bajaron del móvil y se aproximaron para intentar identificar a las personas que estaban a bordo, el auto aceleró y escapó. Producto de esa persecución, tres jóvenes murieron y un adolescente de 16 años resultó herido de gravedad cuando el auto que eran perseguido por la Policía chocó contra un camión que estaba estacionado en la Panamericana.

La Justicia tiene indicios y testimonios que indican que al menos uno de los involucrados tiene antecedentes penales e integraba una banda de ladrones de autos de la zona, y que el vehículo en el que huyeron era robado. Al escapar, se inició la lógica persecución: el auto sospechoso salió de localidad bonaerense de Bancalari y tomó por la colectora de la Panamericana.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A la altura de la calle Chile, se montó un operativo con un móvil del COT cruzado para detenerles el paso, aunque al llegar a ese sitio, el conductor embistió a un policía, eludió el vehículo policial y continuó con la fuga, según lo que se observa en otro de los videos con los que se pudo reconstruir la secuencia del hecho.

De esta manera, el Vento se subió al troncal central del ramal Campana de la Panamericana para continuar la fuga y, a toda velocidad y por la cabina número 13, pasó el peaje que está a la altura de la fábrica Henry Ford, en el kilómetro 33,7. "Cuando pasa por el peaje no se sabe si bien si pinchó un neumático o rompió dirección, pero hay una marca en el pavimento y el Vento perdió el control", dijo uno de los investigadores del caso.

Fuera de control, el auto sospechoso impactó contra un camión marca Mercedes Benz que estaba detenido en la banquina. El choque provocó la muerte en el acto de tres de los ocupantes del Vento, de los cuales hasta el momento las fuentes identificaron a dos: el conductor Joel Guillermo Galván (25), quien cuenta con antecedentes penales, y Malena Antonella Chiocconi (21).

Mientras que el cuarto ocupante del vehículo y único sobreviviente es un adolescente de 16 años –su identidad se resguarda por tratarse de un menor de edad-, que fue trasladado en grave estado al hospital de General Pacheco. Tras la persecución, uno de los policías que participó del rally reconoció que disparó al menos en una oportunidad contra el vehículo robado, pero a modo disuasivo y con una escopeta con posta de goma.

Ahora es materia de investigación si ese u algún otro disparo impactó en el vehículo e influyó o no en el choque final contra el camión. El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, pero era investigado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren -una de las más altas autoridades del Ministerio Público de ese departamento judicial y uno de los que investigó la muerte de Diego Maradona.

El funcionario se hizo presente en el lugar y ordenó la intervención pericial a cargo de la Gendarmería Nacional. También dispuso el secuestro de todas las armas del personal policial involucrado para peritajes y que todos los efectivos que participaron del operativo fueran sometidos a test de alcoholemia, que dieron resultado negativo.

De acuerdo con las primeras versiones, familiares del fallecido Galván se acercaron al lugar y reconocieron ante los investigadores que el joven "andaba delinquiendo en la zona" y que el Vento era producto de un ilícito. "La patente no tiene ningún impedimento, pero sospechamos que es un auto robado al que le colocaron un dominio 'limpio'", dijo uno de los investigadores.

El conductor del auto fue identificado como Joel Guillermo Galván, alias “El Gordo”, de 25 años, que tenía antecedentes y había sido condenado a la pena de tres años en suspenso al ser encontrado culpable del delito de “uso de documento público falso destinado a acreditar la habilitación para circular de un vehículo automotor”.

También tenía una causa en trámite de la cual se halla procesado por el delito de robo calificado y según fuentes policiales, Galván “andaba delinquiendo en la zona norte”. En el asiento del acompañante viajaba Malena Chicconi, de 21 años, que también falleció. La joven se encontraba en una primera cita con Galván, al que conoció por redes sociales.

La madre de la joven dijo que su hija había salido por primera vez anoche con un muchacho que conoció en las redes sociales, que "algo pasó" porque se "asustó" y "quiso bajarse del auto" y que la llamó llorando para decirle que los estaba persiguiendo la policía. "Me manda un mensaje a las 4.33 de la mañana asustada, llorando porque la policía los estaba siguiendo y, por lo que veo en las cámaras, ella quiso salir del auto y me manda la ubicacion", relató Daniela.

En diálogo con C5N recordó que su hija había conocido a un chico por las redes sociales, que venía hablando con él y que anoche la invitó a tomar algo en un lugar de San Miguel. "Le dije 'Male, vení a a casa o voy a buscarte', pero no contestó más y me vine directamente acá, donde me encontré con esto. Me dijo que iba a tomar algo con un chico. Le pregunté si estaba bien a las 12, me dijo que sí, y 4.33 me manda este mensaje, que estaba muy mal, angustiada. Seguramente vio una situación que no le gustó", agregó la mujer en referencia al auto chocado contra un camión estacionado sobre la banquina de la Panamericana.

Por lo que pudo ver en las imágenes del inicio de la persecución tomadas por las cámaras de seguridad en la zona de Bancalari, Daniela cree que Malena "quiso irse y abrió la puertas del auto en varias ocasiones, se quiso bajar y no la dejaron". "Cuando todo empieza es gracias a un llamado 911 que alertó el abrir y cerrar de puertas del lado del acompañante (del Volkswagen Vento). Fue ahí que me manda la ubicación, empecé a llamarla, a mandar mensajes, a decirle 'te voy a buscar', y me tomé un auto y vine", detalló la mujer. Por último, Daniela pidió "Justicia" y que "se investigue si el auto recibió un disparo y por eso fue el choque". "Quero saber cómo fue, uno nunca sabe la última vez que va a abrazar a un ser querido", concluyó.