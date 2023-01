El calvario de Lucio: las siniestras pruebas que salieron a la luz durante el juicio

Una autopsia esclarecedora y la golpiza final

Toda la gran carga probatoria contra las acusadas tiene su anclaje en la pericia de autopsia que realizó el médico Juan Carlos Toulouse. Esta comprobó que la causa de muerte de Lucio había sido una "feroz golpiza", la cual había dejado varias lesiones en distintas partes de su cuerpo.

Esta agresión final le provocó una hemorragia interna que le colapsó distintos órganos vitales, pero lejos del testimonio de Páez de que el niño cayó al piso tras "unas pataditas en la cola" y fue llevado al hospital donde confirmaron su defunción, también probó que el chico había muerto, por lo menos, tres horas antes.

"Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces, lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco", había declarado durante el juicio la novia de Magdalena.

"Abigail Páez lo pisó con tanta fuerza en su espaldita que, probablemente, le reventó el corazón junto a distintos órganos", reconoció el médico que evidenció gracias a una pericia scopométrica que una marca de la zapatilla de ella había quedado impresa en la espalda del menor.

Allí también se determinó que Lucio había sufrido abusos sexuales recientes y de larga data, además de tener "un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días".