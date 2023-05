El caso de la joven que cayó del balcón en Recoleta: los mensajes a su novio y el misterio de su fortuna

En la mañana del 30 de marzo, Emmily Rodrigues, una joven de 26 años brasileña, cayó del balcón del sexto piso de un departamento de la calle Libertad al 1500, en Recoleta. En ese departamento vivía el empresario Francisco Sáenz Valiente, que había organizado una fiesta con otras mujeres y donde había mucha droga, sobre todo cocaína rosa también llamada tusi. Ahora el hombre está imputado por “femicidio”. Hoy declaró el novio de la joven, llamado Juan Manuel Rodríguez, y brindó novedades sobre ella.

En su declaración, Rodríguez afirmó que vive de ser “piloto de carreras y de la propaganda”. Y contó cómo conoció a la joven, cuáles eran los ingresos económicos que compartían y también contó que en la madrugada previa a su muerte, Emmily le había enviado un mensaje a través de Instagram.

Lo primero que dijo frente al fiscal Santiago Vismara fue: “La conocí en un barcito en Puerto Madero, una cafetería llamada ‘Le Blé'. Fue hace como un año y medio y los últimos ocho o nueve meses empezamos un noviazgo, una pareja normal”. Y siguió: “Ella estaba queriendo poner un centro de estética, había ido a ver uno o dos locales. Hacía las uñas y todo lo que es estética a domicilio”.

En cuanto a la manutención de la víctima y sobre todo, cómo mantenía el nivel de vida, el hombre aseguró: “Yo la ayudaba económicamente. Soy piloto de autos. Vivo de eso y de las propagandas. Con Emmily íbamos al shopping y siempre le compraba alguna cosa, y pagaba las salidas. No la ayudaba con una mantención por mes, digamos”.

En tanto, sobre el alquiler del departamento de la joven en la calle Doblas 955, en Caballito, en una exclusiva torre llamada Palmera, en donde los valores oscilan entre los 150 mil y 250 mil pesos por mes, explicó: “Ella paga el alquiler con las cosas que hacía de estética a domicilio. Yo no lo pago. Ella pagaba algo de $70 mil. No me acuerdo cuánto, pero por sesión de lo que ella hacía ganaba entre $15.000 y $20.000. Podía pagar tranquilamente ese alquiler”.

En tanto, el fiscal también quiso saber sobre el auto Mercedes Benz a nombre de la joven. En ese sentido, Rodríguez dijo: “Le di una mano para que se lo compre. Eran entre 20 mil y 30 mil dólares. Lo habrá comprado hace cuatro meses, en diciembre. Después, se lo chocaron y lo llevamos a un taller y ahí le di una camioneta para que se maneje, una Jeep color gris. Cuando le arreglaron el Mercedes, lo fuimos a buscar al taller. Ese auto ya estaba vendido a un conocido de Emmily. La venta se habrá realizado una semana antes de su fallecimiento”.

Ese dato resulta fundamental porque la noche en la que llegó a la casa de Sáenz Valiente, una Jeep, que fue estacionada por su amiga Juliana. En un momento de la investigación se creía que hizo eso porque estaba en estado de ebriedad. Pero ahora se cree que era porque no conocía el vehículo que su novio le había prestado.

En otro punto de su declaración, el piloto de carreras afirmó sobre la casa de la brasileña: “La iba a buscar siempre, pero ella se quedaba en mi departamento en Puerto Madero. Ella estaba autorizada a pasar, se la pasaba de lunes a domingo conmigo, hasta dormía ahí”. En tanto, al ser consultado sobre la supuesta adicción a las drogas de la joven, el novio dijo: “Ella no tomaba drogas, iba al gimnasio todos los días, tenía un cuerpo maravilloso. Si se drogara no estaría físicamente como estaba. Tomaba un vasito de o dos de alcohol cuando salía, pero se cuidaba y no se excedía”.

En tanto, sobre la noche en que falleció, el joven dijo que ella le había enviado un mensaje pasada las cinco de la mañana “Esa misma noche ella me mandó un mensaje de que cuidara a mis hijas, que me amaba y también me contó que estuvo en Gardiner y después fue a un boliche en Palermo. A las 5.52 me mandó un mensaje por Instagram preguntándome dónde estaba. Yo al mensaje lo vi recién a las 10.11. Después me enteré por la tele lo que pasó”, relató. Y le dio a la justicia una captura de dicho mensaje para que la Justicia avance con la investigación.