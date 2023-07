El caso del empresario descuartizado: la verdad sobre el chip del perro y los nuevos audios

Pasó más de una semana desde que se encontró el cuerpo de Fernando Pérez Algaba descuartizado, repartido en bolsas de consorcio y dentro de una valija de color roja en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. En ese contexto, los investigadores todavía están reconstruyendo los datos para dar a conocer cómo fue y quienes estuvieron a cargo del asesinato. Esta mañana, se conocieron nuevos datos en la investigación: encontraron a su perro con vida, investigaron el chip que llevaba puesto y se dieron a conocer audios nuevos.

El viernes fue un día movido en la causa porque sucedieron varios factores que podrían ayudar aún más a saber qué pasó con el empresario de 41 años. En principio un socio conocido de él entregó a la justicia el vehículo que solía usar lo cual iban a realizar pericias para identificar si hay alguna prueba o algo contundente que podría ayudar. Luego se dio a conocer su autopsia que reveló que antes de ser descuartizado sufrió una muerte lenta y dolorosa porque primero le dispararon la pierna y luego la espalda lo que hizo que culmine con su vida y por último, se encontró indumentaria con manchas de sangre en el departamento de Nicol Alma Chamorro que hasta el momento es la única detenida.

Sin embargo, todavía quedan muchas cosas por saber. Una de ellas era investigar qué pasó con su perro, un bulldog francés el cual llevaba a todos lados consigo, que ya fue encontrado, y entre otras cosas, su celular, billetera y pistas que puedan dar a conocer cómo sucedió el asesinato que hasta el día de hoy es toda una incógnita.

En cuanto a su perro, “Cooper”, fue hallado el viernes en una plaza de Villa Lugano por una joven que lo vio perdido y desorientado. Tras publicarlo en diversos grupos de Facebook especializados en la búsqueda de mascotas perdidas, un amigo de Algaba lo reconoció, lo buscó y entregó en la DDI de Lomas de Zamora para sumarlo a la investigación. ¿Por qué creían que el perro podía aportar datos? Fue noticia cuando se dio a conocer que el bulldog llevaba consigo un microchip por el cual desde la justicia entendieron que ahí podían dar con los lugares previos en los que estuvo antes de que se produjera la muerte de su dueño.

Aun así, esta mañana se dio a conocer que ese chip no tiene geolocalización por lo cual no aporta ningún dato en la investigación. El mismo, está destinado con su historia clínica en cada veterinaria que vaya. Así se lo comentó un investigador a Télam. “Es un chip que se usa en Estados Unidos, que casi todos los perros de raza tienen y que almacena su historia clínica”.

Si bien desde el lado de Cooper no pudieron rastrear y dar con nuevos datos, esta mañana se filtraron nuevos audios que podrían comprometer aún más a Gustavo Iglesias, barrabrava de Boca, que ya está en la mira de la justicia por los tensos cruces que tuvo vía Whatsapp y que fueron grabados por la víctima. Los mismos, mantienen odio, amenazas y promesas de dolor hacia el empresario, que según su tono de voz, poco le importaba.

Según se pudo conocer, se trata de una grabación que dura alrededor de 50 minutos y que poco a poco se irán desglosando. En ello, Iglesias se nombra con nombre y apellido y le promete “hacerle lo peor”, algo que podría coincidir con cómo fue la muerte de Algaba. “Un montón de gente que te quiere entregar, verte lastimado, verte en el hospital. Yo no te voy a lastimar. Te voy hacer algo peor, te voy a cortar los ojos y las manos para que no toques más plata. Grabame, Gustavo Iglesias te lo va hacer”, se escucha.

“No tengo ningún problema en ir preso después de hacerte lo que te voy hacer. Vas a tener que tomar pastillas. Vas a ver cuándo te falten las manos para contar la plata, te vas acordar de mí. Yo te voy hacer algo que te va hacer acordar de mí toda la vida”, le decía el barrabrava del Xeneize al empresario, que poco respondía.

“Lechuguita, nos vemos pronto. Recién te me escapaste por cinco minutos, en breve nos vemos y ahí vas a conocer al verdadero Gustavo Iglesias. Vos te pensás que lo conoces, pero no lo conoces. No conoces a satanás. Cuando lo conozcas vas a llorar y pedir a tu mamá”, constató.

“El odio que te agarré, pasaste a ser mi enemigo número 1. Una vez que te encuentre me puedo morir tranquilo. Te voy a sacar los ojos con los dedos y me los voy a comer. Vos en otra vida fuiste policía, fuiste buchón. Te voy a contar algo para que aprendas… Leo Fariña mandó en cana a un montón de gente y ahí está, anda solo y tiene más problemas que vos. ¿Quién lo protege? Nadie. Bienvenido al infierno. Nos vemos prontito y ahí me voy a sacar la espina que tengo clavada. Cuando yo haga lo que tenga que hacer, ahí voy a tener paz”, cerró.