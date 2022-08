El caso del “vampiro blanco”: buscan a un acosador de mujeres lactantes que paga por tomar leche de sus pechos

“Se necesita madres lactantes o embarazadas que quieran generar ingresos para trabajar. Se paga diariamente 4.000$. Más info por MP”. El aviso fue publicado en Facebook hace unos meses y llamó la atención de varias usuarias de la red social que formaban parte de un grupo de embarazadas y madres primerizas.

El autor del mensaje era un hombre que ya había realizado diversas publicaciones en búsqueda de madres lactantes. Pero nadie sabía la verdadera razón. Hasta que Soledad, una mujer que había dado a luz hacía tres meses, decidió escribirle por privado para saber de qué se trataba el empleo.

Cuando recibió la respuesta, se indignó y decidió denunciarlo. En síntesis, el hombre le ofreció 10 mil pesos por semana a cambio de su leche materna. Pero su pedido era mucho más retorcido. Desde el perfil de Facebook le dijo a la joven que el pago se haría si él podía extraer la leche con sus manos o beberla, directamente, de su pecho.

Por supuesto, la mujer realizó una denuncia pública y las organizaciones feministas de la provincia de Río Negro se organizaron para que la Policía encuentra al que denominaron “el vampiro blanco” ya que tiene como placer sexual la lactofilia, es decir la excitación al beber leche materna.

Según se informó, “el vampiro blanco” tendría 40 años y ya habría acosado a varias decenas de mujeres que se encuentran en período de lactancia para obtener su leche. Según les explicó a todas ellas, debe beberla porque tiene un delicado problema en su salud. “Dijo que es por un tema estomacal que tiene y el doctor le recomendó que se aliviaba con leche materna”, afirmó una de las denunciantes.

La misma mujer afirmó que el acosador habría logrado convencer a algunas chicas que necesitaban el dinero. “Me enteré que él usaba a las chicas o quería tomar del mismo pecho”, afirmó la denunciante. Entre los mensajes que solía publicar cada semana en Facebook se lee: “Hola estoy buscando donante de leche materna se paga 3200 y sería tres veces por semana 9.600 pesos”. Cuando recibía alguna consulta de una interesada por el empleo, él preguntaba: “¿Hace cuánto estás lactando y cuántos años tenés?”.

Una integrante de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres de General Roca afirmó a un diario de Río Negro: “Una de las que asistió al lugar donde él la citó, tuvo que escapar, ya que intentó meterla en una camioneta”.

Y completó sobre otro caso: “Vi la publicación en el Facebook y pagaba 3.200. Yo escribí y una chica que supuestamente es enfermera me dijo que fuera, que me podía ir a esperar a la parada de Huergo. Le dije que iba en moto. Cuando llegué al lugar, el muchacho me atendió y yo pasé sola adentro. Estaba mi marido afuera, no sabía con qué me iba a encontrar. Estaban la supuesta enfermera y el sujeto. Adentro había un televisor grande y cámaras por todos lados”.

Y agregó: “Este hombre usa la necesidad de trabajo que tienen las mujeres que están maternando y en período de lactancia, ofrece una remuneración significativa por extraer la leche materna que es para los niños o las niñas lactantes, hijes de esas mujeres”.

En ese sentido, desde la organización de mujeres afirmaron que se enteraron que existe “vampiros blancos”, es decir hombres cuya fantasía sexual está relacionada con la leche materna, ya sea beberla, succionarla de los pechos de la mujer o pasarla por su cuerpo. Eso se llama lactofilia.