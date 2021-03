El caso M. y un duro pronóstico de su abogado contra Carlos Savanz: "Va a estar 25 años preso”

Mientras que el abogado de Carlos Savanz, el hombre que está detenido acusado de haberse llevado tres días a M. -la nena de 7 años desaparecida de Villa Lugano y hallada en la ciudad de Luján- asegura que su cliente es "inimputable", la defensa de la menor sostuvo este jueves que el hombre de 39 años podría pasar los próximos 25 años tras las rejas después de haberse llevado a la pequeña sin el consentimiento de su madre.

Madre e hija vivían en pésimas condiciones.

Rodolfo Baqué, el abogado de M., diálogo con el programa “La mañana de CNN” por CNN Radio y afirmó que Savanz se llevó a la nena “con claras connotaciones sexuales”. “El hombre entendía todo. Manipuló a la madre de M. a través de su adicción. Es un chacal e imputable. Va a estar cerca de 25 años preso”, manifestó el letrado, aclarando que es casi un hecho que el hombre será condenado.

En ese sentido, definió a Savanz como un "chacal y depredador" “que se llevan a los niños con fines estrictamente sexuales. "Además, él tenía una denuncia por tentativa de abuso. No se la llevó porque la iba a llevar a un zoológico”, dijo Baqué y remarcó que la menor “antes de esto no tuvo ningún antecedente de abuso”, luego de algunas versiones en distintos medios que señalaban lo contrario.

Según el abogado de la nena, todavía no están a disposición los resultados de los estudios periciales sobre el estado de M. “para ver si pasó algo en esos días” en los que estuvo con el sospechoso: la menor -según el abogado- relató que “tuvo mucho frío y hambre" durante los casi cuatro días que tuvo desaparecida y agregó: “Podría estar con la abuela, una hermana de E. (su madre). Hay mucha familia que no está en una situación de calle ni de indigencia que podrían tenerla”.

Finalmente, explicó que entre hoy y mañana podría haber novedades sobre el futuro de la nena. Cabe recordar que la pequeña vivía con su mamá en la calle antes de ser secuestrada por Savanz, donde ambas estaban expuestas a muchos peligros. Allí Stella Beloso hacía todo lo posible para cuidar de su hija, mientras que además debía enfrentar la cruda realidad de su problema de adicción.

De hecho, esta semana la mamá de la nena decidió brindar una entrevista exclusiva al programa Seres Libres, conducido por Gastón Pauls, ciclo que trata los problemas que traen las adicciones. "Más allá de que la juzguen, es una buena persona. Tiene un corazón de oro y va a salir", dijo Gabriela, la tía de Stella Beloso, y confesó que la mamá de la nena secuestrada comenzó a consumir en el momento en que falleció un hijo.

Por su parte, Stella relató que estos últimos días fueron "tremendos" para ella y sostuvo que consume pasta base "para estar bien". Del mismo modo, confesó que las veces que intentó dejar, sintió calores en el cuerpo. "A mí no lleva a ningún lado la droga, es un pasatiempo. Fumar no me lleva a ningún lado", manifestó, aunque aclaró que no se puede dejar de golpe porque sabe que se enferma. "Pasé de tomar 50 bolsas a tomar 1", reveló.

La mamá habló con Gastón Pauls.

Stella comentó además que siempre priorizó comprar comida para sus hijos y dejar el vicio para un segundo plano. "Siempre primero los chicos. Lo principal que necesito es una casa. Si tengo una casa, la pasta base queda afuera", aseguró. Por último, la mujer dijo que lo único que quiere es estar junto a su hija, y que en verdad nunca pidió ayuda porque siente que tiene una fuerza interior que la va a sacar adelante.