"El chofer se durmió": quiénes son los argentinos que murieron en el micro que desbarrancó en Brasil

Fernando Benítez, su pareja Giuliana Tessari (24); Carina Martínez (42) y su hijo David, de solo tres años, son cuatro de los cinco argentinos que fallecieron durante el vuelco del ómnibus que los trasladaba desde de la ciudad de Florianópolis, Brasil, con destino a Foz de Iguazú. La pareja era oriunda de la localidad misionera de Wanda, mientras que madre e hijo residían en Puerto Iguazú.

El trágico accidente ocurrió durante la madrugada del martes. El micro había salido de la ciudad de Florianópolis y trasladaba a 54 pasajeros, entre ellos al menos 14 argentinos y ciudadanos paraguayos, franceses y alemanes a Foz de Iguazú. Según informó la Policía Federal de Carreteras (PRF), el conductor admitió en sede policial que se durmió, situación que coincide con el testimonio dado por algunos de los pasajeros.

De los 54 pasajeros del micro, siete murieron, mientras que otras 22 personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a distintos centros de salud del Estado de Paraná. Por estas horas, las autoridades intentan determinar las razones del desbarranco que se produjo antes de la ciudad de Irati, 300 kilómetros al noroeste de Florianópolis.

A través de un comunicado, la empresa Viação Catarinense, propietaria del vehículo accidentado, lamentó el hecho y afirmó estar colaborando con las autoridades en la asistencia a los damnificados. También destacó su "compromiso con la seguridad" y se mostró a disposición para el esclarecimiento del caso. Por ahora, trascendió que el conductor que volcó en la ruta BR-277 admitió a la Policía en la comisaría que se durmió mientras manejaba.

Así lo confirmó el responsable del caso, Wesley Gonçalves da Silva, y fue plasmado por el diario G1. Por ahora, el hombre quedó libre pero en caso de que se determine su responsabilidad en el caso podrá ser acusado de “homicidio durante la conducción de un vehículo automotor o por lesiones corporales”. Como si esto fuera poco, podrían caberle responsabilidades a la empresa que operaba el transporte.

Según su testimonio, el hombre que iba al volante del ómnibus sostuvo que es la única persona a cargo del colectivo y que no había un chofer reemplazante. En ese sentido, dijo que otro conductor lo esperaba para reemplazarlo en Guarapuava, a 115 kilómetros de donde ocurrió el accidente. Tras este testimonio, se realizarán pericias sobre el micro para evaluar si hubo fallas mecánicas o si, de lo contrario, toda la responsabilidad caerá sobre los hombros del conductor.

Familiares, amigos y allegados de los argentinos fallecidos tras este accidente acudieron a las redes sociales para despedirlos. "Q.E.P.D. Fernando Benitez y Giuliana Tesari... Cuesta creer, recibir la triste noticia que fueron a un viaje sin regreso...solo pedirle a Dios que nos dé fuerza y a vos Fer, dale la fuerza a tu padre, madre, hermanos y demás familiares para poder soportar", escribió Nélida Borges en su cuenta de Facebook.

Benítez y su novia, Tessari, eran oriundo de la localidad misionera de Wanda. Él era técnico en Higiene y Seguridad Laboral, y ella, madre de una niña e integrante de una familia del rubro hotelero también de Wanda. Ambos habían viajado juntos de vacaciones e incluso se retrataron en las playas brasileñas de Camboriú, en el estado de Santa Catarina. "Q.E.P.D Giuliana Tessari. Dios te tenga en su santa gloria", agregaron desde la localidad misionera.

Por otro lado, Martínez, de 42 años, viajaba junto a su hijo David, de 3. Ambos fallecieron, mientras que su esposo y sus otros dos hijos, de 11 y 17 años, sobrevivieron. Según informó el medio El Territorio, el hombre intentó socorrer al pequeño en el lugar, pero ya no tenía signos vitales. Incluso, el padre tuvo que ser derivado a un hospital del municipio de Iratí.

Luego del accidente, varios testigos resaltaron que el conductor -al ser increpado por ellos- admitió que se quedó dormido durante el trayecto. “Estaba indignado y me acerqué al conductor y le pregunté: ‘¿Cómo me tiraste por un precipicio en una recta?’. Y él me miró a la cara y dijo: “Me dormí’. No tuve ninguna reacción. Sé que no lo hizo a propósito, pero yo no reaccioné”, contó Aexandro De Oliveira Gamaro, uno de los pasajeros.

A su testimonio se le sumó el de Alex Souza, otro de los sobrevivientes, quien relató: “Lo cuestioné y me dijo: ‘No te voy a mentir, estaba cansado, me dormí y me salí de la ruta’”. Este fatal accidente se dio escasas horas después de otro similar ocurrido en el municipio de Além Paraíba, en Minas Gerais, cuando un micro cayó de un puente y tres futbolistas amateurs y su técnico fallecieron.