El conmovedor mensaje de la novia de Tehuel en medio de la búsqueda: "Te vamos a volver a tener"

Desde el domingo 11 de marzo Tehuel de la Torre, de 21 años, permanece desaparecido tras salir de su casa en San Vicente para ir a una entrevista de trabajo. El joven nunca regresó ni volvió a contactarse con su familia, por lo que a casi dos semanas de su desaparición, Luciana, su pareja, escribió un conmovedor mensaje en sus redes sociales para saludarlo por su aniversario y para pedir su pronto regreso.

La novia de Tehuel escribió un sentido mensaje.

"Lamentablemente hoy es un día muy triste para ambos. Hoy cumplimos nuestro aniversario y mi cumpleaños y no te tengo conmigo mi amor. Quiero que sepas que te amo mucho y que la verdad me hacés mucha falta", sostuvo la joven.

En ese mismo mensaje le aseguró a su novio que no sabe qué hacer sin él, y que lo necesita mucho. "Ya no aguanto más estar sin vos. Para hoy tenía planeado pasear con nuestro hijo y disfrutar cada momento de felicidad que me hacen sentir ustedes dos, mis dos amores", agregó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A pesar del dolor, Luciana dijo que está segura que pronto tendrán a Tehuel entre ellos nuevamente, gracias a que su hermana y los vecinos lo están buscando por todos lados. "Te vamos a volver a tener, te amo mucho mi pequeño umpalumpa", cerró.

lamentablemente hoy es un día muy triste para ambos hoy cumplimos nuestro aniversario y mi cumpleaños y no te tengo con... Publicado por Luciana Leyes en Martes, 23 de marzo de 2021

En su cuenta de Facebook la joven compartió además la publicación de una nueva convocatoria que se llevará a cabo el próximo viernes a las 19. Los vecinos y amigos del chico desaparecido marcharán hasta la casa de Luis Ramos, el principal sospechoso y único detenido en la causa.

Lo que la familia quiere ahora, es que aparezcan más testigos que puedan aportar nueva información para la investigación, dado que la búsqueda lleva ya 14 días sin resultados positivos.

La desaparición de Tehuel

Tehuel de la Torre fue visto por última vez alrededor de las 19 del 11 de marzo, cuando salió de su domicilio rumbo a una entrevista laboral, de la que nunca regresó.

Tras la denuncia que hizo su pareja, la policía y la fiscal desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

Luego de un operativo llevado a cabo en la casa del sospechoso, se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas que podrían pertenecer a Tehuel.

Tehuel es buscado desde el 11 de marzo.

Al ser detenido, Ramos reconoció haberse encontrado con el joven el 11 de marzo a las 16.30, aunque aclaró que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado.

Con estas declaraciones, la Justicia ordenó el 16 de marzo pasado otro allanamiento en la casa del hombre, donde el personal de la Policía Científica secuestró pelos para ser analizados, dos envoltorios de preservativos abiertos y realizó levantamiento en busca de rastros hemáticos para ADN.

Después también se allanó la casa de la madre de Ramos, donde se secuestraron dos teléfonos celulares. En relación a esto, trascendió que un menor de edad declaró en el marco de la investigación y dijo que el día 13 de marzo a la mañana "había tres personas limpiando la casa de Ramos, sacando bolsas de residuos negras".

Con todos estos elementos, la Justicia ordenó la detención de Ramos, que se concretó cuando quiso ingresar a la casa de una ex pareja en la localidad de Dock Sud.