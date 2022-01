El conmovedor video que publicó Thelma Fardín antes del reinicio del juicio contra Juan Darthés

En su última aparición televisiva, Thelma Fardin había asegurado que siente que obtuvo Justicia cada vez que una mujer se le acerca para decirle que se había animado a denunciar a su abusador gracias a su denuncia contra Juan Darthés. Ahora, horas antes de que se retome el juicio contra el actor, la actriz compartió en sus redes sociales una serie de videos muy conmovedores, en donde queda reflejado el impacto social que tuvo su acusación en el resto de las mujeres que sufrieron abusos.

En la serie de grabaciones que fue grabado por artistas que forman parte del colectivo Actrices Argentinas, como Dolores Fonzi, Julieta Díaz y Mirta Busnelli, entre muchas otras, se escuchan los testimonios de muchas mujeres que le escribieron a Fardín para agradecerle y también contarle todos los hechos que vivieron ellas.

Al comienzo de los videos, se escucha la voz en off de Thelma, quien dice: “Gracias a qué alguien habló, yo hoy puedo hablar”. Junto a la publicación, Fardín escribió la frase: “Gracias a qué alguien habló, yo pude hablar, y así transformamos las cadenas que nos ataban, en cadenas que nos unieron, para no sentirnos más solas y animarnos a contar nuestras historias. Gracias a cada persona que me comparte su experiencia, me envía aliento y fuerzas. Mi abrazo infinito para ustedes, cómo su abrazo que me reconforta y me mantiene firme. Las personas ya hablamos, ahora le toca al sistema. Gracias compañeras por su trabajo”.

Hace una semana, Fardín reapareció en la televisión para dar una entrevista, y en una entrevista con Alejandro Fantino, dijo sobre su salud y el estrés que le provocó declarar en el juicio: “Es un momento complejo, todavía mi vida está signada por eso, necesito que termine. Estoy batallando hace 3 años calendario y 3 mil años en el cuerpo”.

Enseguida, cuando fue consultada sobre lo que vivió con Darthés y el abuso y la actualidad de la causa, la actriz declaró: “No existe una semana en que no lo piense. Por ahí justo estoy logrando algo en lo personal y siempre viene algún escrito que manda el juez de su parte y yo me entero. En este proceso a mí me interesa mucho saber qué va pasando judicialmente. Podría no interesarme y decir: ‘Tengo grandes abogados y me relajo en eso’. Pero yo soy alguien que necesita saber qué está pasando”.

Y recordó cómo fue el momento en el que recibió una novedad el día de su cumpleaños número 27: “Me llama mi abogada de Nicaragua para decirme: ‘Finalmente lo van a acusar de violación agravada’. En ese momento, todo lo que sucede en la causa no son cosas festejables, todo irrumpe en tu vida y decís: ‘Qué garrón que esté teniendo que pasar por esto’”.

En tanto, sobre el estado de salud, que la llevó a estar internada durante unos días a principio de año por un pico de estrés, y las consecuencias que tuvo en su vida la acusación contra el ex galán de novelas, Thelma afirmó: “Pagué, pago, y espero dejar de pagar en algún momento, un costo muy alto por la decisión que tomé. Como laburo desde muy pequeña conozco a mucha gente que me quiere y que están en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema”.

Y continuó sobre la denuncia: “Sentía mucha culpa de no haberlo contado porque vos ves que les sigue pasando a otras personas. Hay un documental que muestra cómo, si le hubieran hecho caso a la primera que habló, a otras no les hubiera pasado. Cuando lo vi me estalló la cabeza. Sentí una responsabilidad y una culpa muy grande. Yo creo que de algún modo obtuve justicia cada vez que una persona se me acerca y me dice ‘yo hablé gracias a que vos hablaste’”.