El crimen de Lucio Dupuy: arranca el juicio contra la madre y su novia

Tras casi un año de espera desde que ocurrió el aberrante crimen, el jueves 10 de noviembre comenzará el juicio contra las dos asesinas de Lucio Dupuy. El 26 de noviembre de 2021, luego de mucho tiempo de ejercer violencia, torturas y abusos múltiples para con él, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez mataron a golpes al menor de cinco años e hijo de la primera. El hecho ocurrió en Santa Rosa, La Pampa y es importante recordar que tanto el padre de la víctima como toda la familia paterna, venían denunciando que no se los dejaban ver.

Esta previsto que las instancias del juicio se lleven a cabo la capital de dicha provincia, y tenga una duración hasta el 22 de diciembre. Además participaran al menos 60 testigos en la causa. Los jueces del tribunal que llevara adelante la causa son Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, mientras que los fiscales que impulsarán la acusación del Ministerio Público serán Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco.

Debido a que se abordará un delito contra la integridad sexual de un menor de edad, el juicio se realizara a puertas cerradas y aún no se confirmó si las acusadas estarán presentes ya que se encuentran en una unidad penal en la provincia de San Luis.

Cabe recordar que el pasado junio luego de una ardua investigación se elevo a juicio este caso. Los fiscales pidieron que de juzgue a Espósito, la madre del menor por el delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

Por su parte, su pareja Abigail recibiría será juzgada por el delito de homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

De manera paralela y de la mano del diputado nacional Martin Maquieyra, se impulsó la Ley Lucio, un proyecto presentado a fines del año pasado que tiene como finalidad establecer protocolos, educación y mejorar el desempeño de quienes pertenecen al sistema judicial y son responsables de acompañar, controlar y tomar medidas previas para que no se repita un caso como este. Mañana se aprobará la ley en la Comisión de Presupuesto y el miércoles se le daría la media sanción.

Las claves del proyecto de ley:

Capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Elaboración de un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.

Unificación de los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente al acceso a la justicia

Entrevista a Martin Maqueyra

1- ¿Qué relevancia y que significa para el caso particular de Lucio Dupuy que se sancione la Ley Lucio en la Comisión de Presupuesto?

-Tiene mucha relevancia y significado sobre todo para la familia Dupuy que fue la que impulsó todo este proyecto, en mi caso como simple vehículo por decirlo así, pero en un momento de tanto dolor cuando me acerqué a abrazarlo porque otra cosa no se puede hacer en esa situación, Ramón el abuelo de Lucio me dijo, “Martín tenemos que hacer algo para que esto no pase más. Hagamos una ley, peleemos, pero no quiero que ningún otro chico pase por lo que pasó Lucio", así que tiene mucha relevancia para todos que bueno, como consultabas, la gran relevancia es que el miércoles podamos darle la media sanción en el recinto.

2- Teniendo en cuenta las denuncias que venía haciendo el padre de Lucio: ¿Por qué crees o donde consideras que está la problemática frente a esta situación que se pudo haber prevenido?

-Con respecto a las denuncias que venía haciendo el padre de Lucio y lo que suele pasar. Lucio pasó por cinco guardias distintas durante cinco meses y en ninguna se dio la alerta, en ninguna se denunció. Lucio iba a la escuela, asistía al jardín, estaba institucionalizado en el sistema de salud por ser un niño que había tenido cautelares, ya que la tenencia la había tenido primero el padre y luego la madre, con lo cual estaba visibilizado por el estado, pero se lo invisibilizó. Porque falló lo que te decía, entró cinco veces a una guardia y no denunció. Por eso planteamos la reserva de identidad en el expediente, para que los docentes y médicos cuando hagan la denuncia tengan un reparo, porque luego va un padre o una madre y los golpea a ellos. Lo mismo la capacitación, para que ellos sepan bien cuales son las alertas y alarmas que un chico da como cambio de comportamiento. Distintas formas de dibujar, cambios de conducta que puedan visibilizar el acoso que puede estar sufriendo un niño.

3-¿Cómo consideras que fue la tratativa de la Ley Lucio? ¿Te encontraste con gente que no esté a favor y/o gente que te apoye y te acompañe?

- Respecto a la tratativa de la ley, la presentamos a fin del año pasado y pudimos recién en mayo poder empezar la discusión por el retraso que hubo en el renombramiento de las comisiones, que responden a la situación de los bloques. Ni bien arrancamos en mayo pudimos hacer dos sesiones informativas con algunos planteos de otros bloques que los fuimos escuchando y adaptando al proyecto de la mejor manera y sumamos también aportes de todos los bloques, pero contento obviamente con poder haber tenido unanimidad en la comisión de flia y ojala que en el presupuesto y en el recinto sea de la misma manera.

4-¿Hay alguna actualización sobre la Ley que vaya a transcurrir en estos días?

-Modificamos una cuestión con respecto a la línea 102, que cuando habíamos presentado el proyecto había provincias como La Pampa que no estaba, y ahora ya está en todo el país, con lo cual era necesario ponerla en la ley y después redactamos algunos conceptos pero la verdad que es la suma de un trabajo que se venía haciendo y que se plasmó en este proyecto definitivo de la Ley Lucio que esperamos que el miércoles obtenga la media sanción.