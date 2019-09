Grave denuncia de los obreros de Ezeiza tras el derrumbe: "Nos apuran por las elecciones"

Uno de los obreros que se encuentra en una de las más de 60 obras que se desarrollan en simultáneo en el aeropuerto de Ezeiza contó cómo de milagro no fue otra de las víctimas de la caída de un andamio. “A las 4 y media de la tarde de este martes terminó mi horario laboral y fui a juntar mis herramientas. A los diez minutos, ocurrió la tragedia: vi todo, fue desesperante todavía estoy en shock", relató Leonardo, de 32 años, quien trabajaba en la obra desde los comienzos de la misma, hace 9 meses atrás.

En diálogo con el diario Crónica, el hombre contó que además había 700 personas trabajando en la obra en ese momento, lo que además se condice con las denuncias de los referentes de la UOCRA que cargaron contra la administración de Mauricio Macri por querer apurar los tiempos de la obra para inaugurarla en plena campaña electoral.

"Estaba pasando a pocos metros de la obra cuando ocurrió el derrumbe. La imagen que me quedó grabada en la mente es indescriptible. Recuerdo que escuché una explosión que me dejó sordo y vi cómo el andamio estuvo a punto de caer sobre mi cuerpo. Entré en una desesperación tremenda, no sabía para qué lado disparar", relató.

"Todo pasó en cuestión de segundos. Recuerdo a mis compañeros colgando del andamio cuando el mismo estaba desplomándose, a punto de impactar contra el piso. Estaban todos gritando, desesperados, tratando de agarrarse de cualquier lado con tal de salvar sus vidas. Querían pedir ayuda, pero no llegaron a pronunciar palabras, sólo gritaban", recordó.

"Hubo un silencio estremecedor y luego se desató el caos. Son compañeros que uno ve todos los días, que los cruzás, que los saludás y hasta a veces compartís alguna que otra charla. La gente empezó a correr, a agarrarse la cabeza, nunca vi algo igual”, reconoció Marcelo, otro de los obreros, al tiempo que denunció: "Acá las tuercas están ajustadas con la mano. No te dan tiempo a hacer nada rebuscado porque te apuran para que termines antes de las elecciones. Este chico no murió en el baile, ni yéndose de joda. Murió trabajando, a las corridas, como lo hacemos todos. Lo lamento mucho por su familia".

Como consecuencia del derrumbe falleció el obrero José Bulacio que trabajaba en la empresa que se encargaba de proveer de andamios a la obra. Hay otros trece heridos de los cuales uno se encuentra grave.