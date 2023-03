El crudo relato de la hija de la mujer asesinada en Barracas: "Mi hermana me contó cómo la mató"

Una mujer de 43 años, identificada como Ana Domínguez, fue apuñalada hasta la muerte por su pareja y padre de tres de sus hijos, Adrián Gordillo de 44 años. El femicidio sucedió en la esquina de Martín Garcia y Montes de Oca, en un hotel ubicado en el barrio de Barracas.

Su hija mayor, Sol Dominguez, fue la que le dió aviso a la Policía quién fue el asesino de su madre. “Primero recibí un llamado de la mamá de Adrián, donde me dijo que había fallecido mi mamá”, manifestó a BigBang.

Cuando llegó al lugar, consternada por la situación, vio a sus hermanitos junto a Gordillo. Lo primero que hizo fue consultarle por lo que sucedió, pero él le dijo, de manera tranquila, que se levantó y la vió a su mamá tirada en el piso.

Luego de que el SAME le confirmara a Sol que su madre llevaba 12 puñaladas en su cuerpo, la jóven llevó al baño a su hermanita: “Ahí me dijo: ‘Sí, papá la pinchó a mamá con un cuchillo acá’, y me señaló el abdomen”.

Sol aseguró a BigBang que desde hace mucho tiempo Gordillo maltrataba a su madre. “Mi mamá siempre me comentó sobre la violencia que ejercía él. Yo intenté ayudarla. Hemos hecho las denuncias, pero ella volvía a la comisaría a sacarlas”, remarcó.

“La verdad que no entiendo cómo pueden dejar que una persona denuncie tantas veces y que después se acerque a sacarlas. Cómo es posible que nadie sospechara de la situación de mi mamá, que nadie se preguntara por qué sacaba las denuncias. Nunca nadie se preocupó si mi mamá recibía amenazas. Siento que mi mamá no recibió la ayuda que realmente necesitaba”, denunció.

La joven de 25 años será la encargada de cuidar de sus hermanos, quienes aún continúan sin asistencia psicológica. “No sé cómo voy a hacer”, manifestó.

Para la hija mayor de Ana, “esto se pudo haber revertido, pero como siempre las mujeres tenemos que esperar hasta lo último para que nos crean”.

¿Cómo ocurrió el hecho?

El hecho se descubrió a las 7 de la mañana de este lunes cuando el femicida llamó a la Policía, que se hizo presente a las 7.36 de la mañana. Inmediatamente, llegó el SAME. Para ese momento, Ana llevaba al menos tres horas muerta.

Fuentes policiales informaron a Télam que tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad se trasladó hasta lugar donde encontró a una mujer asesinada en el interior de su departamento. Gordillo y la víctima tenían tres hijos en común: mellizos de cuatro años y una nena de dos.

Tras las diligencias preliminares, los peritos determinaron que la mujer presentaba dos heridas punzocortantes en el abdomen, por lo que la pareja de la víctima, Alberto Gordillo, quedó detenido, detallaron los voceros.

Por su parte, vecinos de la víctima contaron a los investigadores que era frecuente escuchar gritos y discusiones entre la mujer y su pareja, quien tenía antecedentes por amenazas y violencia de género. Ana había recibido asistencia por lesiones y como víctima de violencia de género en dos oportunidades en 2019 y 2022.

La causa quedó a cargo de la fiscal del Distrito del barrio de La Boca, Susana Calleja, quien estuvo presente en la escena del crimen. Sol será la responsable de cuidar a sus hermanos menores, quienes aún permanecen en shock con todo lo que sucedió y lo que tuvieron que presenciar.