El crudo relato del hombre que encontró el cadáver del ginecólogo y los siniestros resultados de la autopsia

El cuerpo del ginecólogo Daniel Casermeiro apareció el viernes por la tarde en un maizal cercano a la localidad cordobesa de Luxardo. Llevaba más de una semana desaparecido cuando el peón rural Nelson Rovasio lo encontró. El cadáver estaba parcialmente quemado y presentaba un disparo. El crudo relato del hallazgo.

Rovasio estaba al tanto de la desaparición, dado que el caso tuvo cobertura a nivel nacional. No fue en busca del médico, cuyo auto había sido encontrado el domingo pasado a pocos metros del maizal. Simplemente salió para encontrar leña cuando notó un olor fuerte y un radical cambio de conducta en su perra, que comenzó a ladrar de repente.

"La perra encaró hacia ese lugar y cuando llegamos lo primero que vi fue las piernas del cuerpo. Fue un susto bastante grande. Lo que me llamó la atención fue el olor y que el perro encaró para ahí. El olor era fuertísimo y diferente", señaló en diálogo con La Voz de San Justo.

En efecto, el cuerpo del ginecólogo fue encontrado al costado de la ruta provincial A10, la misma zona en la que cinco días antes habían hallado su BMW cupé blanco, junto a una pala y un arma. "Me alejé enseguida, porque sufro crisis nerviosas y casi me desmayo. Salí del maizal a los tumbos y llamé a la Policía y a mi viejo, para que me llevara mis medicamentos", sumó después, en una entrevista concedida al diario Clarín. "Por suerte me impactó sólo en ese momento. Al otro día ya estuve bien", reconoció.

La autopsia y la principal hipótesis del fiscal

El fiscal Bernardo Alberione confirmó que los resultados de la autopsia advirtieron que el ginecólogo fue asesinado "a traición" y que murió ejecutado de un tiro en la nuca. "La muerte fue por un disparo de arma de fuego, una muerte a traición porque es una bala que entra por la nuca. Es un hecho grave".

Casermeiro desapareció el jueves 19 de diciembre, después de abandonar su consultorio en San Francisco. Tenía previsto realizar ese día una operación inmobiliaria, que lo había obligado a retirar de la caja de seguridad que tenía en un banco oro, joyas y dinero. Los objetos de valor, valuados en unos ocho millones de pesos, fueron encontrados en su auto.

El único imputado y el posteo de Facebook por que el que cayó

Gerardo Gette es productor agropecuario y es el único imputado por el crimen. Era conocido del ginecólogo y publicó un llamativo posteo en Facebook el 22 de diciembre, día en el que encontraron el auto de la víctima: "No soy amante de las redes sociales y realmente no estoy equivocado. Parte de la sociedad y el pobre periodismo que tenemos, las usan sin pensar en el daño que pueden causar a personas o familias, dando nombre, apellidos... Realmente unas miserias humanas (Sic)", se quejó.