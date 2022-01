El crudo relato del viudo de la mujer atropellada en Palermo: "Intenté reanimarla pero no hubo caso"

El viudo de Marcela Claudia Bimonte, la mujer que murió atropellada en el barrio porteño de Palermo, cargó contra el conductor del Ford Focus rojo que chocó a otras cuatro personas y huyó. "veníamos por la bicisenda y de repente apareció un auto rojo que venía a las chapas", relató muy angustiado.

El hecho ocurrió este domingo a la mañana, mientras varias personas andaban por la bicisenda, mientras el auto del acusado irrumpió intempestivamente, llevándose todo a su paso. "Veníamos pedaleando por la bicisenda, yo adelante y ella atrás, y de repente apareció el auto rojo que se cruzó que venía a las chapas. Atropelló alguien adelante, porque después vi que había alguien tirado, se llevó por delante un cartel y las chapas me cortaron el brazo, las piernas y los golpes que tengo en las costillas", explicó Luis Ceccato.

Según aclaró, ellos iban circulando por la bicisenda, como correspondía, cuando José Carlos Olaya Gonzále irrumpió violentamente y atropelló a Bimonte y otras cuatro personas. "Se acercó una médica y entre los dos intentamos reanimarla. No hubo caso. Lo único que quería era acompañarla en este momento de tránsito que estaba sucediendo. Yo ya sabía que no había retorno", declaró.

Además, dijo que luego llegó una ambulancia, y que desde allí la trasladaron a un hospital, a donde llegó agonizando y perdió la vida horas más tarde. "Fue un asesinato. Lo que deseo es que los culpables lo paguen como corresponde. No quiero artimañas. Yo vi que les gritaban que no se escaparan, pero yo estaba al lado de ella tratando de sacarle la sangre de la boca porque no podía respirar", aseguró.

Además, ante la consulta de los periodistas, en diálogo con C5N dijo que el asesino venía a una velocidad fuerte, y que si bien no sabía si estaban o no corriendo una picada, su velocidad era "terrible" y que así fue como se metió en la bicisenda.

"Si la chapaba me pegaba cinco centímetros más cerca del cuerpo me abría al medio", relató dolido, y contó que junto a su pareja crearon el grupo 'Bicicletada Zen', con el que pedaleaban y meditaban junto a otras personas. "Cultivamos la salud física y espiritual. Ella era maestra de reiki y voluntaria del Rofo conteniendo enfermos terminales ad honorem", cerró.

Olaya González, de 32 años, había consumido marihuana antes del hecho, ya que su narcotest dio positivo. En el interior de su auto, un Ford Focus color rojo, se encontraron varias botellas de alcohol, pero dio negativo cuando le realizaron el control de alcoholemia.

El hecho ocurrió ayer a las 9 en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, en donde las cinco víctimas estaban practicando deporte. Después de atropellar a las víctimas, González escapó en un auto de sus amigos. Fue detenido en Avellaneda cuando se puso en alerta al Anillo Digital.

De acuerdo a lo confirmado por NA, al momento de determinar si el rodado tenía alguna infracción surgió como información que acumula una deuda de 58.300 pesos en la Ciudad de Buenos Aires por siete infracciones de tránsito cometidas entre el 24 de octubre y el 12 de diciembre de 2021. Cuatro de ellas son por exceso de velocidad, una por pasar un semáforo con la luz roja, otra por estacionar en un lugar indebido y otra por estacionar en un lugar reservado.