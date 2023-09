El cumpleaños del horror: comía un asado en la vereda y fue asesinado de un disparo en el pecho

Asado en la vereda, música, alcohol, risas y muerte. Mario Alejandro Chavarría estaba celebrando un cumpleaños en la puerta de la casa de un amigo en el barrio Los Pinares, en Mar del Plata, cuando, en un abrir y cerrar de ojos, una persona a bordo de una moto pasó a toda velocidad y le disparó. "Solo escuchamos una moto acelerando. En ese momento, Mario cayó al suelo agarrándose el pecho", dijo uno de los testigos de la violenta secuencia.

El ataque ocurrió minutos después de las 21 en la puerta de la casa de un amigo, el cumpleañero, en inmediaciones de las calles Strobel y Remolcador Guaraní. En ese momento, a Chavarría le sonó el teléfono, se alejó de la parrilla improvisada en la calle para hablar y una persona le disparó desde una moto y escapó. Mientras tanto, los otros diez invitados que festejaban con el asado en la vereda apenas pudieron reaccionar para socorrer a la víctima.

Con gritos de dolor y sosteniéndose el pecho con fuerza, el hombre de 52 años resultó herido de un tiro en el costado izquierdo del tórax y fue trasladado por su yerno y su sobrino en un auto particular -un Volkswagen Gol - al Hospital Interzonal General de Agudos local, donde murió minutos después, cerca de las 21.30, a pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle la vida a causa de la gravedad de la herida ocasionada por el único disparo.

Personal de la comisaría 7ma, de la Jefatura Departamental y de Policía Científica trabajó en el lugar y, según fuentes del caso, se desconocían las circunstancias en que se produjo el ataque, "ya que hay contradicciones en las declaraciones testimoniales" que se tomaron. La investigación del hecho, caratulado "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", quedó a cargo de la fiscal Andrea Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4.

Mientras algunos allegados de la víctima seguían en el hospital, las autoridades hablaron con los testigos presentes en el cumpleaños. Además, corroboraron si había cámaras de seguridad u otros elementos de interés para la investigación. Según trascendió, no se registraron llamados al 911 por el ataque que sufrió Chavarría, ya que fue llevado al HIGA inmediatamente al recibir el balazo y en el nosocomio solo se quedó su sobrino para acompañarlo.

El joven -de acuerdo con las fuentes del caso- no quiso declarar ante la policía. Por esta serie de contradicciones, las circunstancias del hecho aun son inciertas y la fiscal Gómez no descarta ninguna hipótesis. "Chavarria muere de un solo disparo", sostuvo la funcionaria, quien espera por los resultados de la autopsia. "El aporte de testigos y la visualización de la recopilación de imágenes de cámaras va a ser clave para poder saber qué sucedió", dijo al ser consultada sobre el móvil del hecho y agregó: "Es todo muy confuso por ahora. En principio los que atacan a la víctima no serian del grupo que compartía la comida".