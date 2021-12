El desconsuelo y la despedida de Esteban Bullrich en el Senado: “Renuncio con todo el dolor del mundo"

El último martes, el senador nacional Esteban Bullrich había anunciado su renuncia a la banca que ocupa en la Cámara alta debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva. "Quisiera no tener que escribirte este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren", había escrito.

Lo cierto es que este jueves se vivió un momento muy emotivo cuando Bullrich ingresó acompañado de su familia al recinto en el marco del juramento los 24 senadores electos el pasado 14 de noviembre. “Desde que entré a la política siempre intenté ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente", manifestó el referente del PRO, quien no pudo contener las lágrimas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De hecho, la visible angustia del senador recorrió las redes sociales y recibió de manera unánime muestras de apoyo. Si bien José Mayans y Cristina Fernández de Kirchner le pidieron al político que no renuncie, éste aclaró: "Ser parte del Senado de la Nación ha sido uno de los honores más grandes y desafiantes de mi vida política y en general. Acá encontré un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria".

Y agregó: "Y pude hacer mi aporte para lo que voy a seguir buscando un mejor país para mis hijas. Hoy, desde este recinto que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales”.

Durante su discurso y muy emocionado, le agradeció a la vicepresidenta Cristina Kirchner por “las muestras de afecto", aclaró que fue una decisión que tomó con su familia “con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa quiero anunciar la renuncia a mi cargo" y afirmó que la Argentina “vive enfocada en la grieta y en el debate violento". Y manifestó: "Renuncio a mi banca con mucha tristeza”.

Y continuó: "Un país que escapa de la política, la desprecia y la condena. Una país en el que la gente se recluye en lo privado, soltando el sueño de ser parte de la construcción de una Argentina mejor. Un país en el que empujamos a la gente a no ejercer el rol más alto de una democracia, el rol de ciudadano, sé que estas palabras pueden parecer la de un soñador, lo soy, pero como en aquella canción que nos invita a imaginar, sé que no soy el único”.

Bullrich, que había comenzado con trastornos en el habla en los últimos meses y se sometió a innumerables estudios médicos para detectar el origen del problema, adelantó que se ocupará en adelante de intentar "mejorar" las condiciones de vida de los pacientes con el diagnóstico de esta enfermedad. En su lugar asumiría la banca José María Torello, ex jefe de asesores de Mauricio Macri durante su gestión como presidente.