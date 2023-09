El desgarrador llanto de la abuela de Morena: "El asesino le robó la vida y sigue caminando por ahí"

El crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada tras el robo que sufrió a manos de dos motochorros en la ciudad de Lanús, sigue generando controversias. Resulta que a casi un mes del crimen que ocurrió el 9 de agosto, la fiscal Silvia Bussano pidió la prisión preventiva para Miguel Madariaga, uno de los detenidos por el crimen de la adolescente, mientras que su hermano, Darío, fue liberado por falta de pruebas.

A todo esto, se le sumó que la fiscalía formalizó el pedido de captura para otro implicado en la causa, identificado como Facundo Ortiz, quien se mantiene prófugo. "Le robaron la vida y los asesinos caminan", dijo, visiblemente agustiada por este contexto, Lucía, la abuela materna de Morena. La mujer dialogó con C5N y consultada sobre "por qué cree que desde la justicia le mienten", disparó: "¿Y a vos qué te parece? ¿Hay un responsable adentro? A nosotros no nos dan informaciones, todos cerraron la boca. ¿Cómo puede ser que pasó un mes, mañana va a ser un mes, y no haya un asesino adentro? La fiscal directamente no te da y no tiene información".

Ente lágrimas, la mujer pidió que sean detenidos los asesinos de su nieta y aseguró que tanto la Justicia como el Estado se lo "deben" a Morena. "Gracias a ellos, ella no está con nosotros. Era una chica con sueños, que quería ser veterinaria. Me decía: ´abuela, yo voy a ser veterinaria cuando sea grande´. María (la mamá de Morena) está destruida, no tiene fuerza ni para hablar. Después de tanta mentira, ya yo no sé a quién creer, te digo sinceramente. Lo único que sé, la verdad, que mi nieta ya no está ni nunca, va a estar con nosotros. ¿Y quién nos dio explicación a nosotros? Lo único que hubo acá fue tanta mentira, porque era mentira todo", expresó.

Con el dolor a flor de piel, Lucía pidió "Justicia" por Morena y aseguró que eso es lo único que quiere la familia. "Nosotros no recibimos ni una sola noticia del avance de investigación porque nadie nos dice nada, todos se quedan callados y hasta donde sabemos, la fiscal está de licencia. Nosotros estamos pasando el peor infierno de nuestra vida sin mi nieta. Toda la familia estamos muy adoloridas, sabiendo que el asesino está caminando por ahí, nadie lo puede atrapar y lo único que queremos es justicia, no pedimos nada más que justicia por Morena. El Estado se lo debe, se lo debe a mi nieta. Todos los días escucho los audios de More diciendo ´hola abul..´, ella es mi princesa y siempre va a ser mi princesa", dijo.

En pleno llanto, la abuela de la víctima afirmó que no puede describir el dolor que siente desde que le arrebataron a su nieta, aseguró que la angustia crece todos los días y remarcó: "Era una nena que tenía ganas de vivir, todas las compañeritas la lloran . Era buena compañera en el colegio, era amada ahí. Era una nena que no tenía maldad, era una nena de luz. ¿Qué hago yo con todos los audios que tengo de ella, diciéndome todo el tiempo ´abu, abu´? Yo trabajaba de noche, ahora ni trabajo quiero. Nuestra vida nunca más va a ser lo mismo, nunca más va a ser lo mismo sin Morena. Esto a nosotros nos va a doler toda la vida. Esto se hizo viral y nadie hizo nada por mi nieta".

Al final, la mujer señaló que nadie está preparado para vivir una situación así y sentenció: "Quería ser veterinaria ella. Amaba los animales. ¿Y dónde está todos esos sueño? ¿Quién me los vas a devolver eso? No puede ser que pasó un mes. Pasó un mes y que nadie haga nada, y que todo está en silencio. Nadie nos da a nosotros ni una respuesta, nadie. Es como si fuera que el caso está cerrado. Así nosotros nos sentimos, sin seguridad. Para Morena nunca hubo seguridad, ni lo va a haber. Lo único que hubo fue mucha mentira. A nosotros eso nos duele. Estamos hablando de una nena de 12 años que le rebataron la vida en la puerta de un colegio. ¿Dónde se ha visto esto?".

Miguel Madariaga y su hermano Darío fueron los primeros detenidos del caso luego que un menor de edad los implicara, sumado a que al momento de ser detenidos se les encontró la moto que habrían utilizado para cometer el robo y posterior crimen, al golpear a la nena en su abdomen de manera brutal. Ambos tenían antecedentes penales por por robo y diferentes modalidades, pero al cumplirse el plazo donde debía pedir la preventiva la fiscal encontró pruebas sobre Miguel Madariaga pero no de su hermano, Darío, que se comprobó que no estaba en Villa Diamante, Lanús, en el momento del hecho.

La investigación está caratulada homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento. Incluso, horas después del crimen, muchos fueron detenidos pero luego liberados ante la presunción que habían encubierto el crimen. Según la autopsia, Morena Domínguez sufrió un fuerte golpe en el estómago que le generó una hemorragia interna: "Se le reventó el hígado y el riñón".