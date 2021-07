El desgarrador mensaje de la mamá de Guadalupe: "No hay un presente ni futuro sin vos"

El gobernador de la Provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se reunió con la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, quien colabora con la búsqueda e investigación de Guadalupe Belén Lucero, la nena desaparecida en San Luis el 14 de junio, y luego en dos actos institucionales, afirmó que la búsqueda es "tema de agenda de la Provincia" y aseguró que "tenemos que encontrar a esta puntanita".

En medio de este contexto y bajo el lema "seguimos en la calle reclamando su aparición", la familia de Guadalupe realizó una panfleteada hoy a las 11, en la que pidieron la intervención de la justicia federal "en simultáneo con el fuero provincial". Entre los puntos del reclamo se exigió que "reaparezca la búsqueda en las páginas, redes y propagandas oficiales del Gobierno de la provincia".

Al mismo tiempo, exigieron también que continúen las alertas en los lectores de patentes y la "intervención del Juzgado Federal en simultáneo con el fuero provincial". Un grupo de aproximadamente 20 personas acompañaron a la mamá de la pequeña, Yamila Cialone, quien se mostró disconforme con la investigación policial porque "ninguna madre puede estar conforme después de 36 días sin ningún resultado".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A través de las redes sociales, la mujer difunde a diario las novedades sobre causa de su hija: "Otro día sin vos mí niña, un día más que vivo porque tengo la esperanza de encontrarte. Aunque no es vida ya la que llevo día a día. Sé fuerte amor mío que tengo que encontrarte para que puedas regresar a casa y volvamos a ser felices los tres juntos, desde la distancia te abrazo fuerte, ese abrazo que anhelo poder darte algún día, Te amo mil mi niña", escribió.

Visiblemente dolida por la situación que atraviesa tanto ella como su familia actualmente por la desaparición de su hija, pidió que "la pesadilla se acabe". "Quiero sentirte dormir alado mío, que me acaricies y sigas con tus mañas al dormir, necesito sentir esas piñas que largabas a la noche cuando dormías. Quiero sentir que me llames que grites, o hagas esos berrinches que hacías... ", dijo.

Y sumó: "Te necesito tanto, cada día que pasa lo vivo esperando la noticia de que te encontraron. Ya no hay un presente ni futuro sin vos! No sé si me estoy volviendo loca pero a veces siento escucharte en casa es la necesidad inmensa de querer oír tu vos de nuevo, amor pequeño mío, mi dulce niña, ya no se cómo se sigue... no quiero nada, si vos no estás conmigo, nada tiene sentido ya".

Por su parte, el papá de Guadalupe, Eric Lucero, aseguró que su hija sigue en la provincia y que espera "que esto termine de la mejor manera". "No me siento bien, no he podido retomar mi trabajo y estamos organizando nuevas intervenciones comunitarias para visibilizar a mi hija. Mi corazón presiente que Guadalupe está en San Luis", sostuvo.

El hombre aclaró que actualmente solo se encuentra abocado a “pedir los permisos necesarios al municipio de San Luis” para realizar “murales comunitarios en distintos puntos de la ciudad”. “Es otra forma de seguir luchando, y que el reclamo por la aparición con vida siga vigente, además de habilitar espacios de participación comunitaria que me permitan seguir acompañado por la sociedad de San Luis en la búsqueda de mi hija”, aseguró.

La planificación incluye pintadas en el centro de la ciudad, los barrios donde desapareció la nena y donde vive con su mamá, y en algún espacio “donde haya circulación de autos y camiones para continuar exponiendo la desaparición”, explicó. En la misma línea, el abogado que lo acompaña, Héctor Zabala, dijo que creen “que la niña está todavía en la provincia”.

El letrado resaltó que esa presunción se basa en los trabajo realizados y que aun continúan en las provincias de “Mendoza y San Juan”, donde hubo operativos que no dieron con el paradero de la pequeña de 5 años. Al mismo tiempo, indicó que la investigación “está empezando a reorientarse” y que se está a la espera de “los peritajes telefónicos de los aparatos que se secuestraron en la zona” y cuyos resultados “aun no se conocen”.

Trimarco llegó a San Luis "para colaborar por la experiencia que me dio la desgracia que yo pasé" y recordó que "hace 20 años" que está en "esta lucha", años en los que pasó "por muchas situaciones horribles". "Toda esa experiencia que uno vivió y las chicas que rescaté buscando a mi hija, me dieron sabiduría para saber cómo investigar, cómo abordar a la familia, a manejarse con la Policía y la Justicia y con el gobernador hablamos del respeto de todo eso", expresó Trimarco.

La la presidenta de la Fundación María de los Ángeles dijo que siente y tiene la esperanza "de que encontraremos a Guadalupe, estamos trabajando, volvimos a punto cero, atando cabos y buscando la punta del ovillo para hallar a la nena y desde el fondo de mi corazón, digo que la estamos buscando y que la encontraremos", remarcó.

Los rastrillajes continuaron en el dique San Felipe, informó el jefe de relaciones Policiales, Lucas Chacón, donde "la división Bomberos con su recurso de buzos se sumergieron en el espejo de agua, que por razones de extensión geográfica y luz solar". Una tarea idéntica se llevó a cabo sobre el dique de Potrero de los Funes, distante a 20 kilómetros de esta capital donde el recurso de "buzos actuará en conjunto con la división canes".