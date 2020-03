El detenido por descuartizar a su novia en Catamarca quiso contratar un sicario: la chica que se salvó

Naím Vera fue detenido el pasado domingo en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, después de que confesara que había matado a su novia, Brenda Gordillo. Aunque al principio el sospechoso dijo que su pareja había muerto tras caerse por las escaleras, ahora se sabe que él la asfixió y luego quemó su cuerpo en una parrilla.

Según revelaron en las últimas horas amigos del detenido, se sospecha que el chico de 19 años quiso contratar un sicario para matar a Gordillo, después de que ella le dijera que supuestamente estaba embarazada, algo que la autopsia descartó por completo.

En plena investigación del crimen, apareció también recientemente el testimonio de una ex compañera de escuela de Vera, quien reveló que debió mudarse a otra provincia después de que el acusado hiciera público un video íntimo de ella.

El crimen tuvo lugar el pasado domingo entre las 4 y 8 de la mañana en un departamento situado en la calle Ayacucho , frente a la Universidad Nacional de Catamarca. Allí el sospechoso asfixió con un trapo a su novia, y después de matarla, prendió fuego su cuerpo.

Como tenía miedo de ser descubierto, decidió tirar los restos en un contenedor de basura y a la vera de la ruta provincial 4, y luego finalmente se presentó ante la policía para decir que durante una discusión Gordillo había caído por las escaleras.

De inmediato el joven quedó apresado, y ahora se investiga si en realidad planificó el crimen, ya que varios amigos de Vera afirmaron ante la Justicia que en los días previos al asesinato, el agresor mencionó que quería contratar “a alguien” para matar a su novia.

El abogado de la familia de la víctima, Pedro Vélez, indicó que que próximamente pedirá que se le imputen como agravantes del asesinato la violencia de género y la alevosía, pero también la premeditación, debido a que los testigos aseguraron que en varias oportunidades dijo que tenía que matar a la joven o quitarse la vida él.

“Amigos de Vera ya han dado cuenta que tenía la intención de matarla, al parecer había dicho que la iba a matar o que iba a buscar alguien para que la mate. Nosotros entendemos que el hecho ya estaba premeditado”, dijo el letrado en declaraciones a Télam, y agregó que los testigos también mencionaron que el joven creía que su novia estaba embarazada, porque ella supuestamente le había mostrado análisis de sangre y un test positivo.

"Hace algunos días me dijo ‘me mato yo o la mato a ella’. Yo le dije que estaba loco, que no se mande ninguna cagada. Incluso me pidió plata pero no le di. Jamás pensé que podía pasar algo así”, relató uno de los amigos.

Debido a los resultados de la autopsia, el presunto embarazo quedó completamente descartado, ya que además se especificó que Gordillo no podía tener hijos por un un quiste que le encontraron en el útero.

Según la reconstrucción de los hechos que realiza el fiscal Hugo Costilla, los chicos comenzaron una relación amorosa ocasional en el mes de diciembre, aunque los problemas entre ellos no tardaron en aparecer, algo que el propio Vera le comentó a sus allegados.

La otra víctima de Vera

Luego de que se hiciera público el crimen, una chica reveló por Twitter que durante su adolescencia también había sido víctima del agresor, luego de que él hiciera público un video íntimo de ella. "Dejé de ir al colegio en el último año por Naim Vera y Lucas Ibáñez. Mis compañeros, mis profesores y todos saben lo machistas que fueron conmigo. Me denigraron,me decían puta delante de quien sea. Me gritaban desde el auto en la calle", contó.

Deje de ir al colegio en último año por Naim Vera y Lucas Ibáñez . Mis compañeros mis profesores y todos saben lo machistas que fueron conmigo. Me denigraron,me decían puta delante de quien sea. Me gritaban desde el auto en la calle — ferch (@fernanditag_) March 2, 2020

Según dijo Fernanda García, tuvo que mudarse a la provincia de Córdoba para continuar con su vida, y luego finalmente se fue a vivir a Australia, desde donde ahora escribió su descargo. En su perfil aclaró que intentó denunciar a sus compañeros de colegio por la filtración de la grabación, pero que a pesar de eso, ellos nunca dejaron de hacerle bullying.

"Nadie puede creer lo que hizo Naím Vera, pero yo sí, y ahora que sé que asesinó a alguien, pensé que era momento de hablar. Se me pone la piel de gallina al pensar que no le hubiese temblado la mano para hacerme algo a mí", escribió todavía conmocionada.