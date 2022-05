El detestable posteo de Villa en contra de la mujer que lo denunció por abuso sexual

A minutos de ser imputado y notificado por la causa de abuso sexual, Sebastián Villa realizó un repudiable posteo en su cuenta de Instagram, en referencia a su cumpleaños 26. El insólito texto que escribió fue acompañado con una foto en la que se lo ve junto a su madre.



El mensaje de Villa fue realizado luego de que la fiscal Vanesa González, a cargo de la UFI N°3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora, notificara formalmente al futbolista de Boca Juniors de la imputación.



Por su parto, el abogado del delantero colombiano, Martín Apolo, aceptó la notificación. En tanto, mañana una testigo del hecho, la médica del Hospital Penna que atendió a la víctima a horas del abuso, prestará declaración en la fiscalía.

Por su parte, el abogado de la víctima, Roberto Castillo, aseguró que con todas las pruebas, el delantero tendrá que presentarse. “Debería ser llamado a prestar declaración indagatoria. No sería descabellado que le dicten la prisión preventiva debido al riesgo procesal que existe si permanece en libertad”, aseguró en una entrevista con Télam.

Por su lado, el abogado defensor del jugador pidió un perito de parte para estar presente en el examen psiquiátrico al que será sometida la víctima en los próximos días. En tanto, se esperan que la fiscalía llame a más testigos de la relación entre Villa y la joven.



En medio de estas graves acusaciones, Villa parece burlarse la justicia y también de la víctima. Desde su cuenta de Instagram aprovechó para celebrar su cumpleaños y le dedicó una frase a la joven que lo denunció por, presuntamente, haberla violado.



“Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado, el lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, no?”, escribió el futbolista.

Por último, agregó una frase referida a la imagen en la que está con su madre: “Gracias Mami por estar conmigo hoy, gracias familia. Estoy rodeado de amor del bueno. Gracias a todos por cada mensaje de felicitación de cumpleaños 🎂 de apoyo Dios me los bendiga”.



A menos de una hora de su publicación, el posteo de Instagram obtuvo más de 14 mil Me Gusta. Lo llamativo es que solo contó con 11 comentarios. El resto fueron borrados por el futbolista casi al instante porque le escribieron frases coo “violador”, “violín”, “violeta”, “abusador” y “vas a terminar en la cárcel, violador”.

Esta es la segunda denuncia que Villa recibe de una mujer. En abril de 2020, en medio de la etapa más dura de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, su ex novia Daniela Cortés lo denunció por Violencia de Género. La causa todavía sigue su rumbo.



En el día de hoy, en las redes de Boca, celebraron el cumpleaños del jugador imputado. En tanto, el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, afirmó en una entrevista: “La verdad es que nosotros como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema, pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento”. El protocolo sobre Violencia de Género no se activó en el club porque la víctima no inició ningún trámite en la institución.