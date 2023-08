El director del Hospital Evita y los últimos minutos de vida de Morena: “Tenía muchas heridas”

El país, y en especial el Municipio de Lanús, están consternados por el asesinato de Morena Domínguez. Mientras la Justicia intenta determinar quiénes son los responsables del crimen, uno de los médicos que la atendió reveló cómo era el estado de salud de la menor al llegar al Hospital Evita. En declaraciones a la prensa, Javier Maroni, el director de esa institución afirmó: “Tras el ataque, Morena fue derivada al hospital provincial a través del sistema de emergencia del SAME. Su cuerpo fue encontrado con muchas heridas. Se observó un politraumatismo craneoencefálico grave”.

Y explicó: “A través de la reanimación cardiopulmonar que se le hizo en la escuela y dentro de la ambulancia, se pudo mantener un mínimo latido cardiaco. Llegó inconsciente al hospital y se la trasladó a terapia intensiva pediátrica. A las 9.20 fallece, una hora y media después de arribar al nosocomio”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En esa charla con los medios de comunicación, Maroni afirmó sobre las posibilidades de sobrevivir de la chiquita cuando arribó al hospital y la llegada de la ambulancia municipal del SAME: “Nuestro distrito de Lanús cuenta con dos ambulancias. Una depende de la Provincia y está en el Hospital, se hace cargo de los traslados intrahospitalarios. La otra es la que depende del Municipio y se hace cargo de los traumas en vía pública. En este caso, todo dependía de la ambulancia municipal. Nosotros no sabemos cuándo la llamaron. Por lo tanto, no podemos establecer si tardaron o no tardaron”.

Entonces completó: “Pero si quiero decir esto: esté el corazón latiendo o no, se pueden hacer cosas. Pero todo por un determinado tiempo. En este caso particular, se la reanimó con ayuda de todos los especialistas que tenemos aquí. Pudimos estabilizarla y subirla a la terapia intensiva pediátrica que está en el segundo piso. El mejoramiento que notamos se debió a implementación de un respirador y de drogas inotrópicas. Sin embargo, parece que la calidad del trauma era muy profunda”.

Por otra parte, Maroni explicó que el padre de la menor está contenido por profesionales del hospital: “La familia fue abordada por nuestro grupo de psicólogos. Es un dolor enorme para ellos. Por el momento, el cuerpo va a quedar en la Morgue Judicial, se va a proceder con la autopsia y dará a conocer un informe”. Y continuó sobre la labor del nosocomio: “Vemos muchas cosas como estas a diario, no necesariamente de niños asaltados en la vía pública pero si de niños con traumas, con violencias”.

Y finalizó: “Somos un hospital provincial de cabecera y de derivación. Tenemos terapia intensiva pediátrica, hacemos implantes cocleares, contamos con un tomógrafo. Tenemos variedad. Hay un montón de prestaciones que un paciente pueda tener de una mayor categoría”.

El crimen de Morena ocurrió minutos antes de las 7.30 de la mañana del miércoles. La nena llegaba a la escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, en el partido de Lanús. Dos motochorros se le tiran encima y le sacan la mochila. La nena de 11 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza. En una grabación de una cámara de seguridad se ve que es asistida por un hombre que estaba en el lugar y luego se desvanece. Mientras esperaban que la ambulancia de la Municipalidad de Lanús llegara al lugar (tardó más de una hora), la nena se descompensó y finalmente sufrió un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Evita.