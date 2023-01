El dolor de Inocencio y Olga, los tíos de Fernando: "Fue muy duro ver cómo los rugbiers fingían el llanto"

Inocencio es el hermano de Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa. Él y su pareja Olga llegaron el 17 de enero a la ciudad de Dolores desde Paraguay para acompañar al resto de la familia en el juicio contra los ocho rugbiers acusados de matar brutalmente a golpes al joven estudiante de derecho el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell. Poco más de una semana después, los tíos de Fernando fueron testigos de una de las jornadas más dolorosas y difíciles de soportar, ya que Hugo Tomei alegó con firmeza y de manera muy fría que solo "hubo una agresión" de parte de sus defendidos hacia el grupo de la víctima, y pidió que el hecho sea "calificado como homicidio en riña".

El momento que más le dolió a Inocencio y a Olga, y sobre todo a Graciela y a Silvino, fue cuando el abogado defensor afirmó que "no hubo saña", ya que Fernando sólo tenía "moretones y raspones"." Se habló durante todo el debate que Fernando fue golpeado a mansalva. Pero la autopsia encuentra seis golpes, siete diría Fenoglio. En función de la cantidad de patadas y traumas que ha sufrido ese cuerpo, no coincide con los relatos", dijo.

Y agregó: "Los testigos pueden mentir inconscientemente, pero la autopsia no. Esa autopsia nos está marcando un límite, porque las patadas y golpes de puño fueron muchísimos y con una intensidad pocas veces vista, con saña dijo un testigo. Yo pensaba, ¿dónde fue ese golpe? Porque no está. Hay moretones y raspones. Y son seis".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En diálogo con BigBang, los tíos de Fernando resaltaron que fue "muy duro" para ellos escuchar y ver cómo su sobrino fue brutalmente asesinado durante sus vacaciones en la costa. "Fue muy duro escucharlos (a los rugbiers), ver cómo fingían el llanto. Fue muy duro para todos, en especial para Silvino y Graciela", dijo Inocencio, consultado sobre las "últimas palabras" que brindaron los ocho acusados antes de que los jueces dieran por terminado el juicio.

Todos los imputados le pidieron "disculpas" a los padres de Fernando. Incluso, Máximo Thomsen -uno de los más apuntados por la querella encabezada por Fernando Burlando, Fabián Améndola y su hijo Facundo- rompió en llanto y declaró: "Primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así hubiese llegado a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces no alcanzan. Pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido".

Sobre este testimonio, el hermano de Graciela sostuvo que ella "no está muy bien" y advirtió: "Está muy angustiada y esto la está movilizando muchísimo. El cuerpo ya le está pasando factura. Nuestra idea era quedarnos hasta el 31 de enero para acompañarlos, pero la decisión del Tribunal de pasar el veredicto complicó los planes". Cabe remarcar que luego de que los ocho imputados pronunciaran "sus últimas palabras", la jueza María Claudia Castro informó que el veredicto será dado a conocer el lunes 6 de febrero. "No sé si vamos a poder viajar para acompañarlos, haremos todo lo posible pero hace diez días que estamos acá y tenemos que trabajar", detalló Inocencio.

Finalmente, aseguró que ese lunes será "la audiencia más dura de todas" y cerró: "A Graciela le cuesta mucho estar lejos de su casa, ahí tiene todas las cosas de Fernando y está muy preocupada por la vuelta a su casa, sea cual sea la condena. Nosotros viajamos el martes de la semana pasada de Paraguay para acompañarlos y se nos estamos quedando en el mismo lugar que ellos. Fernando era un ser de luz, un amor...era el líder de su grupo de amigos, lo querían todos. Tenía mucha vida por delante. Y Julieta (Rossi, la por entonces pareja del joven estudiante de derecho) es una chica, muy jovencita para tanto dolor".