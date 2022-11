El dolor de la hermana de Blaquier, el empresario asesinado: “El país es una ruleta rusa..."

Andrés Blaquier era ingeniero agrónomo, tenía 62 años, era sobrino de Carlos Pedro Blaquier, e integrante de la familia Ledesma, una de las más ricas del país en base al ranking elaborado por la revista Forbes: fue asesinado de un disparo al ser asaltado por dos "motochorros" que le robaron la moto BMW 1200 de color negro. El hecho ocurrió el sábado por la noche, en el kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires. La víctima circulaba junto a su esposa, Magdalena de Elordy, cuando fueron interceptados por dos delincuentes que iban a bordo de otra moto y lo amenazaron con un arma. En ese sentido, uno de ellos disparó contra Blaquier y acabó con su vida.

Un día después del último adiós al empresario, Laura Blaquier -hermana de Andrés- rompió el silencio y entre mucha angustia, advirtió: “Me parece importante decir que en nuestro país esto es algo que pasa todos los días. Todos los días hay familias que quedan destruidas por la inseguridad. Este fin de semana le tocó a Andrés. Todos los días, una familia argentina pierde un familiar por alguna cosa material”.

Conmovida por la situación que le toca atravesar a la familia, Laura pidió que la Justicia actúe en consecuencia: “Espero que si este caso tuvo más notoriedad sirva para que se terminen las muertes injustas por la violencia que hay en el país. No importa si es Andrés Blaquier, Juan Pérez o una familia de un barrio humilde que pierde un ser querido, somos todos iguales. Somos madres, padres, hijos o hermanos que perdemos familiares”.

La hermana del empresario dialogó con Radio Mitre y lamentó que le haya tocado a su familia “ser la noticia” de un nuevo caso de inseguridad. “Vivimos en un país que es una ruleta rusa, que de golpe te toca y no se hace nada para que esto deje de pasar. Tenemos un país increíble y nos estamos matando porque no ponemos las cosas en orden, porque no hay reglas. La bala que mató a Andrés mató a toda la familia”, afirmó.

Y sentenció: “Hay grupos que se llenan la boca con los derechos humanos y la igualdad. ¿Por qué no empezamos a hacer justicia para que esto no pase todos los días? Andrés fue un ser humano que murió al igual que otro la semana pasada y al igual que otro en los próximos días”. Como consecuencia del hecho, fueron detenidos Luciano Jesús González, alias “Lucianito”, el acusado de haber disparado contra el empresario y su pareja, Brisa de los Ángeles Villareal.

La familia Ledesma -con 110 años de historia- se ubica en el vigésimo cuarto lugar, con un patrimonio valuado en más de US$490 millones y 110 años de historia. La base de Ingenio Ledesma, que emplea alrededor de 7.000 personas, se sitúa en la provincia de Jujuy, con 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de la caña de azúcar. La unidad de negocios de Ledesma que estaba a cargo de Andrés Blaquier de manera directa era la firma La Biznaga.

La misma se dedicada al negocio agropecuario con 52.000 hectáreas propias repartidas en diferentes campos de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. "Con profunda tristeza, comunicamos que en la noche del sábado falleció Andrés Blaquier, director del Negocio Agropecuario de Ledesma. Andrés iba a bordo de su moto junto a su esposa por la Autopista Panamericana, a la altura del km 50, cuando fue asaltado y recibió disparos, uno de los cuales impactó en su pecho. Los delincuentes huyeron y él fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, pero falleció. Su mujer resultó ilesa", informó en la mañana del domingo la empresa Lesdesma en un comunicado.