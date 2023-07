El dolor de la madre de Cecilia Strzyzowski en la marcha en Buenos Aires: “El asesino es Emerenciano”

El pedido de justicia llegó desde Chaco a Buenos Aires. En la tarde del lunes, Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida el 2 de junio en Resistencia, organizó una marcha hacia la Casa de dicha provincia, para exigir el esclarecimiento del caso por el presunto femicidio de la joven de 28 años.

Han pasado 45 días de la desaparición de la joven en manos de los sospechosos César y Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña. En Buenos Aires, Gloria fue recibida por por Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, asesinada en 2013, Viviam Perrone, la madre de Kevin Sedano, integrante de la agrupación Madres del Dolor, y Victoria Gil, la mamá de Soledad Bargna, víctima de un brutal crimen cometido en mayo de 2009 en Caballito.

El acto en honor a Cecilia comenzó a las 18 horas en la avenida Callao al 300, en el barrio porteño de Balvanera. Ahí estuvieron las Madres del Dolor. En una entrevista, Gloria dijo: “No tengo bandera política, mi única bandera es Cecilia. Sería bueno que Alberto Fernández me escuche. Para mí no es un femicidio, es una víctima del poder”.

En tanto, durante una entrevista, la madre de Cecilia aseguró: “Estoy en la fase de enojo y para mí el verdadero monstruo es Emerenciano Sena y no su hijo César. Yo estoy segura que el asesino de mi hija es él. El asesino, el carnicero de mi hija, es Emerenciano”. Y siguió: “Yo estaba llorando y yo le dije que necesitaba o que me la traigan viva o que me den el cuerpo. El policía ahí me agarró de la mano, me vio a la cara y me dijo ‘te prometo que te voy a traer el cuerpo de tu hija’”.

Y finalizó: “Cuando ese hombre me dijo eso yo sabía que mi hija estaba muerta y que estaban buscando el cuerpo. A partir de ahí no tuve más dudas, yo sabía que estaba muerta, lo sentía”. Mientras tanto, el Equipo Fiscal Especial (EFE) confirmó hace una semana que la sangre encontrada en la casa de los Sena corresponde con el ADN de la joven.

Por otra parte, ña pericia que se realizó en base a un cotejo de la sangre aportada por la mamá de la víctima con las muestras levantadas de la propiedad de los Sena, quienes se encuentran procesados con prisión preventiva por el crimen. Además, también hallaron posibles manchas de sangre en la caja de la camioneta Toyota Hilux de César, por lo que creen que el cuerpo fue trasladado a otro lugar una vez que fue asesinada.

Tras el descubrimiento de varios huesos en el Río Tragadero, que son investigados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, Gloria afirmó: “Confirmar que esos huesitos son de mi hija sería cerrar el caso. Así y todo nadie va a hacer que este dolor se calme: me mataron a mi monita. Me mataron a esa bebé que soñé y esperé durante seis meses”.