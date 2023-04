El dolor de la mujer violada en el Ejército: “Sufrí un infierno que me llevó a un intento de suicido”

Un trabajo hecho infierno. Un Ejército Argentino que contaba con víctimas de acoso sexual. Un intento de suicidio. Una denuncia que nunca salió a la luz. Dos años después, el pedido de justicia es el mismo. Yésica Velázquez vivió una tortura que la dejó traumada de por vida, sin trabajo y sin respuesta ante su denuncia.

El hecho sucedió hace siete años en el Regimiento “Dragones Coronel Zelaya”. Una unidad que se encuentra en el Cuartel de Ejército Gualeguaychú, ubicada en la provincia de Entre Ríos. La víctima, denunció haber sido acosada durante cinco años, pero nunca la escucharon. Al contrario, en el cuartel decidieron defenestrarla y humillarla por lo hecho.

"Empezó a acosarme en el 2016 cuando me incorporé a la fuerza. Después de realizar las denuncias correspondientes, sufrí maltratos y un infierno de humillaciones que me llevaron a la depresión y a un intento de suicidio”, relató.

"Me sentía sola y desamparada, todos estaban en mi contra. Yo había 'dado la novedad', pero no había hecho la denuncia porque ahí las cosas se manejan así. Me tomaron declaración y a la semana tenía a todo el mundo en mi contra", declaró.

Sobre el exceso de poder que tenía quien la acosaba, aseguró: "Fue un infierno, todos me señalaban. Yo entraba y lo veía a él parado haciendo guardia y me mostraba la pistola como diciendo: 'Yo puedo hacer lo que quiera en cualquier momento'".

Después de cinco años de tortura, el 20 de enero del 2021 tomó coraje y se animó a presentarse ante los Tribunales, sin pensar en las amenazas y los insultos que recibía a diario y que iba a recibir tras hacer público todo lo que le estaba tocando vivir.

“Tenía miedo, angustia y tristeza. Lo único que hacía era dormir, no hablaba con mis hijos ni mi marido. Sentía que yo tenía la culpa. Cuando hice la denuncia todo fue peor, todo se volvió horrible", contó.

Y más allá de todo lo horrible que estaba viviendo, Velázquez sólo pensaba en que era su trabajo y lo necesitaba para poder alimentar a su familia. Hasta que un día, decidió dar un paso al costado. "Tomé la decisión de irme porque no quería pasar más vergüenza. Siempre fui la mentirosa, la problemática, como no había pruebas de lo que decía era como que pasé a ser lo peor", manifestó.

"Sigo con tratamiento psicológico, yo no sabía qué hacer. Todos me acosaban, me trataban mal, yo quería desaparecer y pensaba dónde hacerlo y no lo quería hacer en casa porque estaban mis hijos. Yo perdí mi trabajo, nunca pude seguir ascendiendo, hoy estoy sin trabajo por culpa de una persona que me hizo sentir tan mal", determinó.

“Estoy segura de que hay más casos, lo que pasa es que muchas no se animan a hablar por temor a represalias, así como muchos sabían y no podían hacer nada porque todo se maneja así", expuso.

Al día de hoy, la investigación cuenta con dos detenidos: Víctor Mercado, un suboficial acusado de la agresión y la persecución contra la víctima, por otro lado, el jefe del Escuadrón, Juan Facundo Candioti.

“Víctor Mercado fue protegido por sus superiores para evitar que las denuncias crecieran y fue trasladado a Campo de Mayo, cuando las denuncias superaron los límites del cuartel", concluyó.