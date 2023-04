El dolor de los compañeros del colectivero: "Estaba a un mes de jubilarse y se va en un cajón"

Extrema fue la violencia que se vivió en las últimas horas con la llegada de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a la marcha que realizaban los compañeros de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 de colectivos que estaba a sólo un mes de jubilarse y fue brutalmente asesinado durante la madrugada en la zona de Virrey del Pino en el partido bonaerense de La Matanza.

El crimen movilizó a todos los trabajadores del transporte de la región oeste, quienes convocaron a un paro por justicia y seguridad. Pero cuando el ministro llegó al lugar donde se estaba desarrollando la protesta, fue recibido con patadas, golpes de puño y piedrazos en la intersección de General Paz y Ruta 3, que lo obligó a resguardarse mientras que la infantería de la Cuidad de Buenos Aires llegaba al lugar.

De hecho, las violentas agresiones contra el ministro le provocaron distintos cortes y heridas sangrantes en el rostro e incluso el funcionario perdió el equilibrio por uno de los tantos golpes que recibió y cayó al suelo. "Se cagan en todos nosotros. ¿Cuántos mataron ya?", se preguntó uno de los choferes que participó de la protesta entre desconsoladas lágrimas, y agregó: "Siguen igual. Siguen choreando como loco porque no pasa nada".

Totalmente desbastado por el asesinato de Barrientos, el compañero continuó con su desgarrador descargo ante las cámaras: "¿A vos te parece? ¿Y la familia ahora qué va a hacer? Salió de laburar y ahora lo van a llevar dentro de un cajón a nuestro compañero. Yo soy un compañero de él, de toda la vida, me quedan cuatro meses para jubilarme y entramos todos juntos acá en la empresa. Esto no se lo merece nadie de los que estamos acá porque somos todos laburantes".

Visiblemente afectado, el chofer afirmó que "nadie" de la clase política los cuida y denunció: "Nadie nos cuida. Se cagan en nosotros. ¿Ahora sabés lo que van a hacer? Van a hacer un operativo de dos semanas, van a controlar y otra muerte que se fue, que no les interesa nada. Los ladrones están robando y no hacen nada, en La Matanza hay liberación de todo. Salimos de nuestra casa y tenés que estar mirando si te roban o no. ¡Es una joda esto!".

Entre gritos y desconsoladas lágrimas, el hombre pidió "justicia" por Barrientos y sentenció: "Nos tocan a uno y nos tocan a todos. No hacen nada. Tenemos que seguir laburando y salimos con miedo. Me subo arriba del colectivo, me siento y no sé si voy a volver a mi casa. Estamos 8 horas laburando, levantaste alguno y no sabés si te va o no a afanar. Estamos viviendo en la selva, nadie nos cuida. Daniel era el mejor compañero.

El asesinato del chofer de la línea de colectivos 620 Daniel Barrientos ocurrió este lunes cerca de las 5 de la mañana, cuando quedó en el medio de un tiroteo entre ladrones y policías en la zona de Virrey del Pino en el partido bonaerense de La Matanza. Barrientos estaba a sólo tres meses de conseguir su jubilación, cuando delincuentes que subieron cerca del kilómetro 41 de la ruta 3 comenzaron a intercambiar disparos con oficiales de policía.

Y una bala terminó dando en el pecho del chofer. "Es lamentable lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, estamos cansados de conversar con las autoridades, trazar operativos, es otra vida más que hemos perdido", protestó el secretario general de la UTA, Roberto Fernández. "La gente está cansada, estamos todos cansados", agregó. "Desde la Unión Tranviarios Automotor informamos a toda la sociedad que se ha decidió un paro desde las 7.30 en toda la zona oeste de Gran Buenos Aires a raíz de un hecho trágico de inseguridad, que significó la muerte de un trabajador de la línea de colectivos 620", reconocieron en el comunicado donde informan que el cese de actividades.