El dolor de Rocío, la hija del oficial asesinado en Villa Tesei: "No merecías morir así"

Los vecinos de Villa Tesei, partido de Hurlingham, todavía no salen de su asombro tras el asesinato de Fernando Oscar Méndez Bautista. El policía, era Oficial Mayor en la División Disposiciones Protectivas de la Policía de la Ciudad, de 42 años fue sorprendido por dos motochorros que le quisieron arrebatar su mochila poco antes de llegar a su casa, en Ernesto L. Plass al 4.300, cerca de las 23.30 del último domingo.

El oficial, que estaba de civil, se resistió, lo que provocó un feroz tiroteo que terminó con su muerte y la de uno de los delincuentes: Méndez Bautista recibió tres disparos, los cuales impactaron entre el tórax y el abdomen y un tercero en el brazo derecho, mientras que Nazareno Lautaro Díaz, uno de los dos motochorros, de 25 años, fue hallado sin vida a una cuadra de donde se produjo el hecho con un disparo en el pecho.

Su cómplice, Nahuel Catania (18), resultó herido y fue llevado por sus familiares al Hospital: perdió un riñón y ahora permanece internado, en grave estado, en el Interzonal General de Agudos Profesor Doctor Luis Güemes, en Haedo, donde los médicos del centro asistencial comprobaron que presentaba heridas de arma de fuego en el lateral derecho del estómago y en la pierna izquierda.

El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, fue uno de los primeros en publicar un mensaje de condolencia en sus redes sociales, lamentando la muerte del oficial que cumplía funciones en la División Disposiciones Protectivas de la fuerza de seguridad porteña. A partir de ahí, los mensajes de apoyo para con su familia se multiplicaron en las redes sociales y muchos de ellos definieron a Méndez Bautista como "muy buena gente y respetuoso".

De hecho, su hija Rocío, utilizó su cuenta de Facebook para recordarlo y despedirlo de una manera especial. “Papá me dejaste destruida, a los 4 y a toda la familia. No merecías morir de esa forma tan violenta y cruel, a manos de esas mierdas, siempre supe que podía pasar algo así con tu oficio pero nunca me podría preparar para semejante dolor. Con tus últimos segundos de vida defendiste al abuelo que justo salió por los disparos", escribió.

Y continuó: "Porque así eras, dabas la vida por tu familia. Pero te necesito conmigo, pa, mi hermana y mis hermanitos también...ellos son tan chiquitos y solo te teníamos a vos. Desgraciadamente, te arrebataron tu oportunidad, de ser plenamente feliz, que es lo que siempre buscabas. Eras demasiado pa. Y tenías demasiado amor para compartir. No sé cómo voy a seguir sin vos, te veo acá y estoy esperando que te levantes".

La causa fue caratulada como "robo agravado por el empleo de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego de uso civil todo eso en concurso real con el homicidio agravado criminis causae". "Así como tantas veces saliste de situaciones jodidas. Pero esta vez es diferente... y si nosotras 2 q somos grandes no caemos, no entiendo como mis hermanitos están logrando procesarlo”, sumó la hija del policía asesinado, que tenía cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.

En su carta, publicada y difundida a través de su cuenta de Facebook, Rocío advierte que buscará "justicia" y cierra con una promesa dirigida a su papá: “Te amamos para siempre papá!! Te tendría que haber abrazado más fuerte la última vez que te vi... te tendría que haber dado otro o miles de besos. Ahora no tengo otra oportunidad. Pero si puedo tomar tu lucha como mía, para devolverte un poco de todo lo que hiciste por mi. Esa es mi promesa”.