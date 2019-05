El dolor de una madre: sospecha que su hija fue abusada y el juzgado está por archivar la causa

Ruth Celia Álvarez detectó que algo le había ocurrido a su hija, pero no sabía bien qué era. Su hija tenía dos años pero desde hacía unos meses se comportaba extraña, evitaba a su papá y lloraba mucho. Ruth tiene una grave sospecha: que su hija fue víctima de abusos reiterados. A pesar de sus esfuerzos para que el padre de la menor reciba una condena, la Justicia no avanza en la medida en que ella esperaba y el hombre sigue libre. Tenía una restricción perimetral, pero se venció.

“Una vez que la nena regresó de la casa del papá la noté mal. Le pregunté que le pasaba pero no me decía nada. Cuando va al baño, la voy a secar y noto que tenía sus partes íntimas enrojecidas, la llevé a la clínica de la Esperanza, en Tres Arroyos. Un pediatra la atendió pero nunca la revisaron, ni llamaron a la comisaría. Me dijeron que era una enfermedad frecuente en los niños a esa edad y que le pusiera crema y baños de manzanilla. Pero para mi no era normal", afirma Ruth.

De inmediato la mujer denunció a Claudio Fabián Delgado, pero aún así el padre podía seguir viendo a la niña. “El consejero de familia del juzgado 6 Antonio Coromidas le otorgó el régimen de visitas a pesar de que la había golpeado a la nena”, agrega.

LAS SEÑALES

"Muchas veces hablaba con ella porque me daba besos en la boca y me metía la lengua. No sabía de dónde había sacado eso. Le preguntaba quién se lo había enseñado, pero ella no decía nada. La nena se pone mal al hablar del tema", añadió.

Pero las visitas autorizadas continuaron. Ruth asegura -ante BigBang y ante la Justicia, donde lo denunció penalmente- que Delgado comenzó a abusar de la nena y la pequeña y la amenazaba para que no hablara. Pese a las reiteradas consultas, denuncias y pedidos de parte de la madre de la menor para que se investigue, la fiscalía de San Justo no ordenó la detención del hombre. Tampoco le realizaron pericias a la niña.

Ruth evitaba que la nena viera a su papá pero él la amenazaba con denunciarla por impedir el contacto con su hija. "Luego de ver al padre la nena estaba mal. Insistí tanto que logré una perimetral para que él no se le acercara más a la pequeña", agregó.

Como si fuera poco, tampoco bastó la declaración de la psicóloga que demostró que la niña había sido abusada por su padre, ni las marcas en su cuerpo. Hoy a sus 10 años persisten las marcas en su psiquis. "Tiene serios problemas de conducta, de aprendizaje y ataques de llanto. La arruinó", remarca con dolor.

A su vez, Álvarez comenta que durante el proceso judicial los fiscales pudieron haber recibido dinero a cambio de demorar la causa. "La encajonaron a la causa. Denuncié a todos los involucrados. La fiscal general Patricia Ochoa y al Juzgado N° 3 de Garantías de San Justo de La Matanza, apañaron y favorecen a mi ex pareja. Encubren a un abusador", sostuvo.

A su vez, Ruth cuestiona al juez Rubén Norberto Ochipinti, del juzgado de Garantías Nº 3 de San Justo de La Matanza, quien llevaba la causa penal por abuso sexual agravado por el vínculo contra Delgado.

Otra de las acusaciones que hace Álvarez es para el Juzgado Nº 6 de Familia, a cargo del juez Daniel Jorge Williams, que lleva adelante el tema del régimen de visita y de los alimentos. "No quieren librar oficio y tampoco hacen nada para que este sujeto le pase la cuota de alimentos y pague la deuda que tiene", detalló.

"Hoy no tengo quien me patrocine en lo penal y en lo civil por haber denunciado a los fiscales y a la defensoría civil", lamentó Ruth. Está desesperada, sin bajar los brazos y luchando por su hija. "Quiero justicia, quiero que lo detengan, mi hija fue abusada. ¿Quién repara lo que sufrió?".

Y las denuncias continúan. También denunció a la fiscal Analía Córdoba Unidad Funcional 2 de San Justo, quien archivó la causa tres veces. “Yo desarchivaba la causa y le pedí por escrito Cámara Gesell ya que nada le alcanzaba a esta fiscal, pero se negaba y la volvía archivaba", aseguró Álvarez.

Luego, pese al cambio de fiscal, tampoco mejoró la situación. Según relata Ruth, la fiscal Maria Cecilia Revelo, de la Unidad Funcional 2, le dijo: "Qué hizo una menor de 3 años y medio para que el abusador haya hecho lo que hizo”, contó la mujer.

LAS VUELTAS DE CAUSA

La causa había estado en Morón, pero ahora vuelve a San Justo y podría ser llevada a juicio oral por el juez 3 de garantía. Pero Álvarez no tiene abogado que la asesore y necesita uno para llevar el caso. De no avanzar la causa, esto permitiría dejar libre de culpa y cargo al presunto abusador Claudio Delgado.

"No sé donde vive, no sé donde está. No quiero que siga libre. Mi hija tiene que tener la justicia que merece por sufrir todo lo que sufrió. El es culpable", concluye y espera que la Justicia la escuche. Mientras tanto, la niña tiene que ser evaluada por un neurólogo con urgencia y continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico.