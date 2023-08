El dolor del hermano de Morena y la verdad del conflicto familiar: "Mi mamá nos abandonó y se fue a Salta"

Una madre que culpa al padre, un hermano que responsabiliza a la madre por haberlos abandonado cuando eran chicos, y una nena de 11 años muerta a causa de un asalto. Esas son las palabras, las frases, las acusaciones y la realidad que se vive hoy en día en la familia de Morena Domínguez, la menor fallecida en Lanús cuando iba caminando de camino al colegio.

El crimen de Morena en manos de dos motochorros que se le arrimaron cerca de las ocho de la mañana para robarle su mochila escolar y que culminó con la muerte de la pequeña en el hospital, dejó a toda una ciudad y un país entero exigiendo no sólo justicia, sino que no puede haber ningún caso más de inseguridad.

A la par, además de demostrar cómo afectó a toda la población y cómo se vivió de cerca este caso por la crueldad y por una niña que tenía toda una vida por delante, quedó en evidencia que más allá del dolor, por dentro había una familia completamente destruida y así lo contó Bruno, el hermano de la víctima. “Mi mamá nos abandonó. Se la quiso llevar y la dejó sola”, manifestó en diálogo con Nosotros a la mañana.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

María, la mamá de Morena, había hablado en el mismo canal y comentó que ella se encuentra en Salta a punto de viajar para regresar a Buenos Aires y despedir a su hija. Aunque, en la misma línea, aseguró que el padre de la nena, Hugo, nunca se hizo cargo de ella y que era un “peligro” la vida que llevaba la joven asesinada.

Pero rápidamente, Bruno, que tiene tan sólo 17 años, se encargó de desmentirla y aseguró que ella fue quien “se la llevó a la muerte”. Además, confesó que conoce a dos personas de la banda que integraban a los asesinos de su hermana y que a los que cometieron el homicidio, “los mataría”.

La conductora del programa le confesó que su madre había dicho que Hugo, el padre, nunca se hizo cargo de Morena y rápidamente el jugador de las categorías juveniles de Huracán respondió: “Mi mamá nos abandonó cuando nosotros éramos chicos. Nosotros convivimos toda la vida con mi papá, los dos juntos, nos criamos juntos. Ella nunca estuvo con nosotros. Ahora vino, se quiso llevar a mi hermana y se la llevó a la muerte”.

Ante la duda de que Hugo sea su padre biológico o de crianza, planteó: “¿Cómo no va a ser el papá? Obvio que es el papá. Toda la vida nos criamos juntos, de bebes estamos juntos. Esa piba (por la madre) inventa cada cosa… no tiene corazón. Tendría que estar acá, despidiendo a la hija. ¿Dónde está? En Salta está. ¿Te parece que una mamá puede ser así?”, manifestó con total dolor e indignación y agregó: “Yo te puedo contar todo. Ella inventa muchas cosas. Habla cosas que no son. Toda la vida estuvo mi papá con Morena y conmigo. Ahora viene a decir que no es el papá…”.

“Mi papá nos llevó toda la vida al colegio, a los dos. La llevaba primero a ella y después venía y me llevaba a mí, siempre. Nunca nos dejó. Mi mamá se la quiso llevar a mi hermana de capricho como hace siempre y la dejó ir sola. Si mi hermana se hubiera quedado acá con mi papá estaría viva todavía”, indicó.

Una de las preguntas que más se hizo, desafortunadamente, fue por qué Morena se encontraba caminando sola hacia la escuela, siendo una niña de 11 años y lejos de negarlo, Bruno culpabilizó totalmente a su madre. “Cuando estuvimos con mi papá, ella siempre iba y volvía con mi papá. Ese día mí mamá se la llevó, nosotros no estábamos enterados. Se la llevó de la casa de mi papá porque supuestamente se la iba a llevar a vivir con ella y la dejó en la casa de mi abuela. Ella se fue sola al colegio y le robaron y la mataron”

De esa manera, Cinthia Fernández le consultó sobre si existía la posibilidad de que a la madre le quiten la tenencia de Morena por estar bajo el efecto de las drogas cotidianamente, lo cual respondió: “La verdad no tengo idea si la tenencia se la iban a sacar, pero se la estaban por dar a mi papá. A ella no sé si se la puede llamar mamá. Hugo estuvo toda la vida con nosotros. Es nuestro padre de sangre”.

Asimismo, a María se le había asimilado que iba a viajar a Buenos Aires para bautizar a sus hijos, aunque Bruno lo desconocía y aseguró que no conoce a aquellos niños ni sabe qué iba hacer. “Mi mamá tiene un hijo de cada pareja que se le cruza, imagínate. Nosotros le dijimos a ella que venga, que acá está la hija y la tiene que venir a despedir. Acá la hija está muerta y ¿dónde estaba ella? Estaba en Salta. ¿A vos te parece?”, constató.

El homicidio sucedió en Lanús, en un barrio en el cual todos se conocen con todos y quedó más que claro aún con la confesión del hermano de Morena, que advirtió que conocía a algunos varones del grupo que se juntaban con los asesinos. “Yo conozco a dos chicos de la banda que mató a mi hermana. Eran delincuentes conocidos del barrio”, dijo. “A los asesinos los mataría. Me sacaron la vida de mi hermana”, sentenció.

“Morena era muy buena. Era un pan de dios. Yo estoy muy mal, perdí a mi hermana, todavía no comí, no dormí pensando que no voy a tener más a mi hermana. Voy a extrañar todo, si ella era mi vida. Le arrebataron la vida a mi hermana”, cerró con lágrimas y un llanto desconsolado.