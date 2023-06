El doloroso recuerdo de la abuela de Guadalupe, a dos años de su desaparición: "Ella está presente todos los días"

Guadalupe Belén Lucero tenía cinco años cuando, como cualquier otra niña de su edad, desapareció sin dejar rastro alguno. En ese momento, precisamente el 14 de junio de 2021, estaba jugando con otros niños en la vereda de la casa de su tía del barrio 544 viviendas. De un momento a otro, las risas y la voz de Guada se esfumaron, no se la escuchó más y, de acuerdo con la principal hipótesis del caso, alguien se la había llevado.

De ahí en más su familia emprendió una extensa y dolorosa búsqueda por toda la provincia y más tarde, a nivel nacional. Revolvieron cielo y tierra, aún así, a dos años, su paradero sigue siendo un gran misterio en San Luis. El recuerdo y la esperanza de encontrarla siguen latentes en su mamá, Yamila, su papá, Eric, y sus hermanitos. “Pensamos que iban a ser algunas horas y ahora se cumplen dos años”, comenzó su relato la abuela de Guadalupe, Silvia Domínguez, en diálogo con BigBang. La abuela de Guada sostiene que siguen “manteniendo la esperanza de que en algún momento algo vaya a surgir y la encontremos”.

“Guadalupe es una niña hermosa, con un carácter especial, es hermosa. Le hace falta a sus primos, a sus hermanos, a sus tíos, a nosotros sus abuelos y principalmente, a sus papás, que la sienten día a día. Ella está presente todos los días. Recordar que hoy es el día, es muy duro”, remarcó. En cuanto a la causa Silvia consideró que para la familia “fue un rapto” y explicó: “No fue un secuestro porque no pidieron recompensa. Se llevaron a Guada y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó”.

Silvia transmitió lo que significó la desaparición de su nieta para la familia. “El día que se la llevaron, nos cambió la vida completamente”, manifestó. Si bien la investigación al día de hoy continúa sin avances, la abuela se refugia en la esperanza, “porque es lo último que se pierde”. “Es tener un poquito de fe, de que en algún momento alguien aporte algo para saber a dónde está Guadalupe”, completó.

Para Silvia alguien tuvo que haber visto algo y tiene la esperanza de que “esa persona aporte los datos que a nosotros nos hacen falta para encontrarla”. “Le reclamamos al Estado justicia, queremos saber qué pasó con Guada, que nos den una respuesta concreta y que de la investigación surja algo”, sentenció.

La investigación

El equipo de fiscales que continúan con la búsqueda actualizó su fotografía con un programa que simula su evolución física y el aspecto que tendría en la actualidad.

El Ministerio Público Fiscal publicó este miércoles en su página un repaso de todas las medidas de prueba hechas desde el momento de la desaparición, ninguna de las cuales permitió establecer con certeza qué fue lo que le ocurrió a la pequeña. La búsqueda está en manos del titular de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.

Hace un año, los fiscales realizaron una "reconstrucción" sobre la base de la información recolectada, lo que permitió precisar el rango horario en que se produjo la desaparición: "Entre las 19 y las 19:05 horas". "Se relevaron 150 cuerpos de antecedentes de la investigación, se recabaron 100 testimonios de familiares y vecinos, algunos de los cuales habían declarado por primera vez en el marco de la intervención federal, y se realizaron evaluaciones psicológicas a niños, niñas y adolescentes que estuvieron presentes al momento del hecho", precisaron.

Por parte de la defensa del padre de Guadalupe, el abogado Héctor Zavala recordó el momento en que la causa pasó de la justicia provincial a la federal, debido a la complejidad del caso. “Desde que se hizo ese pase, el expediente ha empezado a rearmarse, porque cuando se empezó a revisar lo que se llegaba de la provincia había muchas declaraciones testimoniales que eran inconsistentes, y que ameritaba llamar de nuevo a algunas personas”, explicó a BigBang.

El abogado manifestó que hay declaraciones que fueron profundizadas recién cuando pasaron al fuero federal y que no estaban en el sumario que enviaron desde la provincia. “Por ejemplo, en un allanamiento de una casa del barrio 30 Viviendas, a fines del año pasado, cuando dos policías que habían estado trabajando con perros en el lugar, manifestaron que los canes habían marcado una casa, pero no podían decir más nada, porque el trabajo de ellos se limitaba a eso, entrenar con los animales y salir cuando marcaban. La persona a cargo de esa tarea, no pudo dar el motivo de porqué no se habían levantado huellas o rastros, simplemente dejaron eso y siguieron rastrillando la zona”, manifestó.

Producto de la intervención de la Justicia Federal, a fines del año pasado, se ordenó un allanamiento en ese lugar y se constató que en la parte de adelante de la casa vive una familia con dos niñas y al fondo una persona en situación de indigencia. “Se levantaron restos de sangre, que no sabemos si es humana, y algunas ropas. Así hay muchas otras cuestiones que se volvieron a investigar porque no habían sido bien investigadas por la justicia de la provincia”, explicó a BigBang.

La familia y la defensa lamentan profundamente el paso del tiempo, porque tiempo que pasa, verdad que huye. Esto tornó imposible realizar algunas medidas, que llevadas adelante en su momento, hubieran sido otros los resultados. “Nosotros pedimos a la segunda semana de la desaparición, que la causa pase a la justicia federal, pero no fue así. Si lo que pedíamos se hacía, seguramente otro hubiera sido el resultado”, remarcó.

Al terminar, el abogado hizo hincapié en la falta de predisposición del Gobierno por no recibir al padre de Guadalupe. “Es el trato que merece como víctima de la inseguridad que existe en la provincia, producto de las faltas de cámaras de vigilancia, la falta de tecnología, del mal accionar de la justicia provincial y de la investigación en sí, que fue muy mal llevada adelante”, sentenció.