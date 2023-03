El doloroso relato de la mamá de Lucas: “Los policías me dijeron: ‘A su hijo le volaron el frasco’”

Los Tribunales de Comodoro Py son el escenario de una de las causas que más indignación causó en el último tiempo: el asesinado de Lucas González, un chico de 17 años, que fue asesinado a tiros por tres agentes de civil de la Policía de la Ciudad que lo confundieron con un ladrón. El crimen ocurrió en Barracas justo en el momento en el que el futbolista de Barracas circulaba con amigos en un auto.

Los acusados por el asesinato y el encubrimiento del crimen son Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López, Juan José Nieva, Daniel Alberto Santana, Rodolfo Alejandro Ozán, Fabián Alberto Du Santos, Ramón Jesús Chocobar, Juan Horacio Romero, Roberto Orlando Inca, Héctor Claudio Cuevas, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante la segunda jornada del juicio, Cintia López subió al estrado y enfrentó a quienes le quitaron la vida a su hijo. No lo hizo sola sino que estuvo con su asistente terapeútico porque se quiso suicidar en varias oportunidades y se encuentra en tratamiento psiquiátrico. Al momento de su declaración, Cintia dijo mientras los imputados la miraban: "Les voy a contar lo que Lucas era".

-"El 17 de noviembre, como cada mañana, siempre le dejaba a Lucas preparado su desayuno para el día siguiente y que vaya a entrenar. Sus galletitas y café o mate cocido. Ese día, le dejé todo preparado para que coma y se vaya a entrenar. Esa mañana, cuando me levanto, el papá me dijo que ya había salido"

"Y yo le dije: 'Lucas no desayunó', porque estaba todo intacto. Él me mandó un mensaje y me dijo que ya había llegado a entrenar y le dije que me avisara que volviera"

"Le mandé un mensaje para ver a qué hora llegaba para prepararle la comida. Le mandé otros mensajes y no me respondió. Estábamos mirando la tele con mi marido y pasaron que habían agarrado a cuatro delincuentes. Decían que uno se había dado a la fuga y que al otro le habían disparado. Yo le digo: 'Mirá, es cerca de donde entrena Lu'. Sé quién es mi hijo, así que seguimos con nuestra rutina".

-"Esperé el mensaje de Lucas para ver a qué hora llegaba. Entrenar e ir a la escuela era toda su vida. A las dos de la tarde viene un amigo de mi marido y le dice que el tío de Lucas le tenía que decir algo. Y ahí Seba, el amigo, le dijo que había pasado algo con Lucas. Le contó que le dieron un tiro en la cabeza. Ahí mi marido me pegó un grito y me dijo que a Lucas le había pasado algo".

-"Subimos al auto, hicimos unas cuadras y fuimos al hospital. Nosotros nos enteramos dónde estaba por un vecino de uno de los menores. Nunca nadie nos avisó nada. Esto pasó a la mañana y nos avisaron a la tarde. Llegamos y había un policía afuera que nos decía que él no sabía nada. No nos dejaban verlo. Me decían: 'Viste, los chicos de ahora que andan en cosas raras'".

-"Le dije que mi hijo era incapaz. Cuando llegué al hospital no me dejaban verlo porque supuestamente estaba detenido por robo y por ser un delincuente. Cuando por fin me dejaron entrar, había cinco policías custodiándolo".

-"Ahí lo vi a Lucas. Fue lo peor que me pasó en la vida. Tuve que destapar a mi hijo para ver si era él, porque no lo podía creer. Lo tuve a los 17 años, me enseñó a ser mamá. Era lo más hermoso que me pasó en la vida" (sigue)

-"Me dijeron: 'Le volaron el frasco'. ¿Cómo van a decir eso? Era su cabecita. Escuchar eso me dolió en el alma. Era la cabeza de mi hijo, no era ningún frasco. Lo tenían en un estado deplorable".

-"Tenía una venda así no más y la sangre le caía por todos lados. No lo habían ni limpiado. Alrededor había gente comiendo y él tirado como un delincuente. Conseguimos un traslado al hospital de Varela, en donde lo trataron bien".

-"En el Penna dijeron que estaba estable y, en realidad, tenía muerte cerebral. Me pregunto hasta el día de hoy el por qué. Si lo paraban y le pedían el documento él lo iba a dar. No entiendo por qué lo hicieron".

-"Arruinaron mi vida, la de mi familia. Mi hijo de diez años espera a su hermano todos los días. Tomo medicación, tuve cuatro intentos de suicidio. Lo espero todos los días. No puedo dormir".

-"Lo veo en cada cara de cada chico de 17 años. No pude ni festejarle sus 18. No puedo ir al cementerio porque no puedo ver la lápida de mi hijo ahí".

-"Estaba feliz porque iba a llegar a primera. Después me dijeron que Lucas tenía un arma y que por eso dispararon", dijo, al tiempo que mostró el estuche de los botines de su hijo: "Esta es el arma que vieron".

-"En cinco minutos me arruinaron la vida. Le quitaron el sueño de terminar la secundaria. No sé qué pena le corresponde a cada uno, pero quiero que la Justicia por favor actúe".

-"A los chicos (los amigos de Lucas) también les dejaron traumas. Julián manejó con Lucas muerto, se cayó en sus brazos. No hay cumpleaños, no hay fiestas, ni Navidades".

-"Les juro que yo lo espero todos los días en la ventana. Recién me dieron de alta el sábado después de mi último intento de suicidio".

"Estoy estudiando enfermería porque él me lo pidió. Él me decía que cuando se lastimara las piernas yo lo iba a tener que cuidar"

-"No puedo seguir sin mi hijo, me rompieron toda. No sé cómo se sigue. Por más que tenga dos hijos más y los amo con toda mi alma. Me falta mi bebé, el que se acostaba al lado mío y me ponía la mano para dormir"-

-"Era un ser maravilloso. Tenía un corazón inmenso y me lo mataron. Quedamos muertos, les juro que estamos muertos en vida. Para mí, la vida terminó y lo único que quiero es dormir".

-"Cuando lo vi a Lucas, tenía una quemadura de cigarrillo en la mano. Lo revisé todo para ver qué marcas tenía, además de la de la cabeza. Y en la mano tenía una quemadura reciente".

-"Ya perdí todo, al amor de mi vida. Por más que lo espere o le mienta a mi cabeza diciéndole que está jugando a la pelota. Pero llega la tarde y vuelve el llanto".

-"A veces tengo que escuchar los audios que me mandaba para no olvidarme su voz. Quiero que descanse en paz y que tenga la justicia que se merece".