El drama de dos argentinos en México: los atropelló un patrullero, una fue amputada y el otro está en coma

Darian Stacco y su amiga, Luz Arias, ambos oriundos de Bahía Blanca, iban a bordo de una moto alquilada en Cozumel, una isla mexicana frente a Playa del Carmen, cuando un patrullero los embistió y los arrojó por los aires. Como consecuencia del brutal impacto, uno de ellos está grave y su familia pide colaboración para recaudar el dinero necesario para que pueda volver a la Argentina en un avión sanitario y así, ser tratado en el país.

Stacco había ido a la zona de Cancún por cuestiones laborales y tenía previsto volver a la Argentina el próximo 2 de abril. Testigos del hecho afirmaron a medios locales que el patrullero transitaba sin las luces ni las sirenas encendidas y a exceso de velocidad. “En la esquina había un stop, pero Darian, que desconoce la señalética del país, no lo advirtió”, detalló sin embargo, el diario La Nueva de Bahía Blanca.

Una cámara de seguridad captó el momento del impacto ocurrido en el cruce de la avenida 20 y la calle 8 norte, en el centro de Cozumel. Las imágenes muestran como el patrullero de la policía en Cozumel iba a exceso de velocidad cuando, de repente, la pareja aparece en escena y es embestida varios metros. Como consecuencia del impacto, el joven de 28 años se encuentra en coma inducido debido a la gravedad de sus lesiones.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo con el reporte médico, el hombre presenta fractura de costillas, lesiones en los pulmones, contusión cerebral y fracturas en extremidades. Mientras que Arias, que viajaba como copiloto, sufrió fracturas en manos y piernas, situación que derivó en la amputación de una de sus extremidades. Según familiares y amigos, los gastos médicos ascienden a casi 100 mil dólares, por lo que no pueden seguir costeando las cirugías.

En su afán de conseguir ayuda, las familias de los jóvenes crearon una campaña para recaudar fondos, los cuales también se utilizarán para pagar el traslado de ambos a Argentina. “Mi hermano había viajado a México el martes en búsqueda de una posibilidad de trabajo. Tenía a dos amigas que ya estaban allá trabajando. Hace unos días había conseguido una entrevista con una de las chicas y habían alquilado una moto para poder ir hasta el lugar. Resulta que, en uno de los trayectos, una patrulla policial que estaba justo en una emergencia los embistió y este móvil venía a alta velocidad, sin alarmas ni sirenas prendidas”, dijo Sthephanie Stacco, hermana de Darian, a Telefe de Bahía Blanca.

De acuerdo con la hermana de la víctima, Stacco está "inconsciente" y no fue atendido porque carecen de fondos para costear el tratamiento. “Los embistieron y ellos volaron por el aire. Darian está inconsciente y prácticamente no lo atendieron porque, al ser un código rojo, lo derivaron a una clínica privada que estaba más cerca y que, para poder ser atendido, necesitan que le abonemos 20.000 dólares y 6000 dólares por día en concepto de internación”, dijo.

Según contó la familia, la clínica no lo llevará al área de operaciones hasta que no se abone la totalidad de los gastos, y advirtieron que podrían trasladarlo a un hospital público que no contaba con las prestaciones necesarias para atender su caso. “La policía los llevó puestos en el aire y Darian sufrió el peor impacto. Luz, su amiga fue trasladada con alerta amarilla, con lesiones en una pierna", aclaró Sthephanie.

En ese sentido, Marcela Paz -madre del joven- destacó que su hijo, que tenía alerta roja por su delicada situación, "fue trasladado al hospital más cercano que es privado”. “Ya debería haber sido operado, tiene las costillas incrustadas en los pulmones, traumatismo de cráneo y fracturas en todo el cuerpo”, dijo la madre e indicó que las pólizas de los seguros cubren US$30.000 y que la operación tiene un costo final de US$100.000.

La mujer contó que su hijo viajó a Quintana Roo en compañía de dos amigas en busca de trabajo y asegura que rentaron la moto al recibir una oferta de empleo. “Necesito traer a mi hijo ya a la Argentina. El avión corre por nuestra cuenta porque ni el consulado argentino ni el mexicano lo cubren”, dijo. Según expresó, los médicos argentinos del Hospital Fernández ya tienen el diagnóstico y están esperando para una cirugía urgente.

Cabe destacar que el avión sanitario sale US$85.000. “Gracias al consulado de Playa del Carmen y al sector legal de la clínica donde está Darian que presionaron al seguro de la moto para que agilice el trámite anoche depositó 100.000 pesos mexicanos (unos 5000 dólares)”, agregó Paz, quien además contó que un joven de Tierra del Fuego “que se enteró de lo ocurrido y para colaborar nos ofreció el servicio del avión muchísimo más económico”.

Para ayudar