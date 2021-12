El drama del periodista de TN: su mujer le hizo una falsa denuncia y no ve a sus hijos desde hace 6 años

Sebastián Domenech -periodista de TN especializado en policiales- sorprendió al romper en llanto al aire mientras relataba el duro presente que atraviesa: no ve a sus hijos, Carolina y Máximo, desde el 2015 a raíz de una denuncia en la justicia que hizo su ex mujer hace exactamente seis años, acusándolo de ejercer violencia sobre ellos. "OTRA NAVIDAD SIN ELLOS. Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia y la Justicia finalmente confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo", escribió el periodista a través de las redes sociales y agregó: "Una medida cautelar, que allá por 2015 era una 'medida provisoria', insólitamente sigue vigente y me impide ver a mis hijos".

La última vez que tuvo contacto con sus hijos, ambos tenían cinco años y hoy ya cumplieron los 11. "La Navidad, los cumpleaños, las enfermedades y la vida misma siguen pasando, pero la inoperancia de un Juzgado nos impide salir de este laberinto judicial que él mismo creó y que deja a los nenes sin uno de sus derechos, el de construir su propio camino y compartirlo con su papá", relató.

En su contundente posteo, Domenech acusa a su ex pareja y a la justicia de haberle "robado" la infancia de sus hijos. "La infancia de ellos ya me la robaron, tenían 5 años cuando comenzó esta pesadilla. Ahora sólo pido que puedan compensarnos a ellos, a mí y al resto de la familia que también necesita verlos, como sus abuelos, sus tíos y hasta Sol, su hermana menor, que seguro ni saben de su existencia", escribió.

Lo cierto es que el periodista se animó a contar su historia por Telenoche, esperanzado de poder revertir esta difícil situación. "Yo me separé y fui denunciado por ser violento contra ellos... por supuesto que eso es mentira, pero eso no importa porque puede haber casos reales que no llegan nunca a seis años con una medida provisoria para resguardar a los menores", comenzó contando el cronista con lágrimas en sus ojos.

Luego de remarcar que la denuncia realizada en su contra fue desestimada en sede judicial, destacó que los momentos de revinculación dispuestos por los psicólogos que trabajaron en su caso "siempre fueron suspendidos porque la madre no iba, y empezó a trabar todo". "La jueza Ana Paula Garona Dupuis es la que tiene la causa y tiene sobre la mesa, por ejemplo, que es lo que me llevó a hablar ahora, que los nenes no fueron al colegio en todo el año", contó.

Y sumó: "La últimas vez que los vi fue en situaciones límites que eran intentos de revinculación. Antes de la pandemia...Esto es parte de mi desahogo... en esa oportunidad, mis papás les llevaron regalos y los chicos revolearon los juguetes. Los psicólogos entendieron que era una violencia contenida, que estaban 'adiestrados' por la otra parte y era imposible trabajar así. Lo que pasa es que no puede decir 'que vayan con Domenech'".

Entre lágrimas, el periodista reveló que sus hijos "tienen miedo de decir que quieren" irse con él y continuó: "En el primer proceso de revinculación tenía que pagar una psicóloga de parte para poder ir a ver a los nenes en lugares públicos... tomábamos colectivos, íbamos a la plaza, y un día no quisieron venir porque la madre dijo que 'el padre los quiso ahorcar'. La asistente social dijo 'no, yo estaba ahí, todo lo contrario, la pasaron bárbaro'".

Domenech contó además que un día que su ex mujer intentó asesinarlo en su casa con dos armas blancas, hecho que según relató el periodista, está acreditado en la causa. "Tuve que ir a la psicóloga porque sentía mucha culpa al no decirle que tenía dos hermanos", reconoció el cronista, quien está en pareja desde hace años con la también periodista de Natalia Marquiegui, con quien se convirtió en papá de Sol, de 4 años.