El dramático relato de la chica que cuidó a los hijos de la mujer apuñalada en la estación de servicio: "Los vi cubiertos de sangre"

La mujer que este domingo fue apuñalada por su pareja dentro de un auto y frente a sus hijos cerca de una estación de servicio en San Miguel, pelea por su vida mientras se encuentra internada en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió el domingo a la noche, y según contaron los testigos, los dos hijos de Silvina Andrea Zurzolo presenciaron la dramática situación, hasta que una chica que estaba allí decidió ayudarlos, y además de darles algo de comer, los limpió porque los chicos estaban cubiertos de sangre.

"Fue terrible mirar todo, estábamos solamente cargando nafta y escuchamos gritos. Fuimos al lugar y estaban los nenes cubiertos de sangre y la pareja y mi mamá agarraron a la chica, y me dijeron que me fuera con mi hermano de 12 años, que después nos venían a buscar, pero mientras me iba me di vuelta porque escuché el llanto de los nenes, y cuando los miro, los vi cubiertos de sangre", contó Luana, la joven de 18 años que ayudó a los niños a tranquilizarse.

Según dijo la chica, ella estaba en su auto con su hermano, su madre y la pareja de ella, cuando se dieron cuenta de lo que ocurría dentro del vehículo en el que se encontraba Silvina junto al agresor.

Para ayudarla, ellos fueron a ver qué pasaba, y se encontraron con que la mujer de 34 años había sido apuñalada, mientras que sus dos nenes, de 5 y 7, estaban conmocionados porque habían visto todo.

"Los dos lloraban desconsolados, decían no entiendo por qué papá le hizo eso a mamá y la nena me agarra el brazo, ahí me avisan que estaba el hermano, y los agarré y cruzamos para la estación de servicio", contó Luana.

Como los nenes tenían sus ropas cubiertas de sangre, la joven de 18 años decidió que entraran al baño del establecimiento para limpiarse un poco. "Yo estaba en el baño de damas limpiándole la carita a la nena y mi hermano en el baño de hombres limpiando al nene. Salimos de ahí ya limpios, y fuimos a la parte donde están las mesitas, tratando de hacerlos pensar en otra cosa, les dije que compraran algo, que qué querían para comer y eligieron dulces, papitas y una bebida", aseguró.

Para tratar de que los nenes se olvidaran de lo que habían visto, ellas les dijo que fueran por las góndolas a ver que tenían ganas de comer, y después de eso se sentaron en una de las mesas ubicadas afuera, mientras además Silvina era trasladada hasta un centro médico por la madre de Luana.

"Ahí les cambiamos de tema, le preguntamos cómo habían pasado la cuarentena, cómo era su mamá, y ellos querían que los abraces, que es lo menos que se puede hacer", relató muy conmovida.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 del domingo en calles Gaspar Campos y Charlone, y aunque en un primer momento la víctima fue trasladada en un auto particular al Hospital Santa María de San Miguel, luego fue derivada al Hospital Larcade, donde se encuentra internada en grave estado y con pronóstico reservado.

Por su parte, el agresor, llamado Bruno Leonel Mauas, fue trasladado también al Larcade, donde permanece internado aunque en un estado de salud menos delicado, ya que los médicos constataron que sufrió lesiones superficiales en la región cervical que no dañaron órganos ni vasos y sólo requirieron puntos de sutura.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Malvinas Argentinas, a cargo de Gustavo Carracedo quien dispuso la aprehensión de Mauas por el delito de "tentativa de femicidio", mientras que además ordenó realizar pericias en el auto donde sucedió todo.