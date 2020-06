La mamá de Anahí Benítez se enojó con los que desconfían del juicio: "No conocen las pruebas"

Después de que Marcos Bazán resultara condenado por el crimen de Anahí Benítez, y a solo un día de que se realice la lectura de los fundamentos de la sentencia, la Comisión Verdad, Justicia y Transparencia por Anahí Benítez reclama la nulidad del juicio y el comienzo de una nueva investigación que "garantice una justicia real".

Ante esta situación, la mamá de la adolescente de 16 años aclaró a este portal que por las pruebas presentadas en el debate, está más que segura que el acusado formó parte del crimen de su hija , y recordó además que la decisión del Tribunal Oral N°7 fue unánime. "Me molesta soberanamente que se metan con mi hija y que utilicen su nombre, porque para hacer justicia por Anahí acá estoy yo, que soy su mamá", aseguró Silvia Pérez Vilor.

A pesar de que los allegados a Bazán sostienen que es inocente y que se trata de un "perejil" puesto para desviar otros intereses, el acusado fue condenado el miércoles pasado a prisión perpetua por haber participado de la privación ilegitima de la libertad, el abuso sexual y el homicidio agravado de Anahí Benítez, la joven de 16 años que fue encontrada muerta el 4 de agosto de 2017 en la reserva Reserva Santa Catalina de Llavallol.

Ante esta situación, durante el fin de semana la Comisión Verdad, Justicia y Transparencia por Anahí Benítez -que se conformó antes del inicio del debate oral con la intención de saber qué pasó con la adolescente el día de su asesinato- hizo publico un comunicado en el que sostiene que el juicio debe invalidarse, y que lo mejor sería comenzar desde cero una nueva investigación que permita llegar a los verdaderos culpables del femicidio.

De hecho, durante estos últimos meses en varias oportunidades marcharon, e incluso se presentaron en la puerta de los Tribunales de Lomas de Zamora para exigir que se sumen más sospechosos a la causa.

Según la comisión, el debate llevado a cabo garantizó la "impunidad", y no logró esclarecer qué pasó con la joven luego de su desaparición, ya que para ellos, aún existen muchas dudas que durante el juicio no fueron resultas.

"Nosotres seguiremos organizades, denunciando este juicio que garantiza la impunidad, seguiremos luchando hasta conseguir una justicia real y transparente por nuestra compañera. Porque la única manera de que paguen los verdaderos culpables de la desaparición y femicidio de Anahí es denunciando todo este proceso judicial, planteando la nulidad del juicio y una nueva investigación", aseguraron tras la condena a Bazán, al mismo tiempo que solicitaron un nuevo proceso para otros sospechosos.

Al comienzo del debate, Marcelo Villalba también estaba imputado por haber abusado sexualmente a Benítez, aunque una junta de peritos confirmó luego que el detenido no estaba en condiciones de afrontar el juicio porque sufría de una esquizofrenia que le generaba delirios místicos. Se resolvió que no sea juzgado y quede alojado en la unidad psiquiátrica, aún a pesar de que su ADN fue hallado en el cuerpo de la chica.

Ante este comunicado, Silvia Pérez Vilor, la mamá de Anahí, explicó que cree que esta comisión está conformada por un grupo de jóvenes que antes formaban parte del movimiento Las Rojas, y que es falso que su hija era compañera de ellas, porque a pesar de que participó de algunas marchas, no integraba a ninguna agrupación.

"Entiendo que detrás del pedido de justicia por Anahí, está encubierto el pedido de inocencia de Bazán, y no solamente de él, porque pensemos que si Bazán es condenado, las personas que dijeron haber estado donde Anahí estuvo y no la vieron, también van a ser condenadas, tienen terror de ir presos. Yo leo entre líneas eso", aseguró Pérez Vilor a BigBang.

En este sentido, aclaró que durante el juicio se demostraron muchas pruebas e indicios fehacientes contra el acusado, y que por eso quedó absolutamente demostrado que Anahí estuvo en la casa de Bazán los días de su cautiverio.

"A mi me encantaría que esta buena gente leyera los treinta cuerpos de la causa, o hubiese estado presente en el juicio para ver las pruebas que fueron expuestas, para que comprobaran que es improbable que Anahí no haya estado en lo de Bazán. Por lo tanto yo como mamá quiero que se haga justicia, y entiendo que Bazán tiene algo que ver con esto. No sé cuál fue su papel, no sé qué hizo, o no hizo, pero que Anahí estuvo en su casa esos días, no me cabe la menor duda. Ni a mi ni a los jueces. El fallo fue unánime", aclaró.

Un poco molesta, la mamá de Anahí sostuvo que ella es la primera persona que no quiere que haya un inocente preso, aunque remarcó que cualquiera que se haya interiorizado un poco en el caso, sabe que las pruebas contra el condenado son muchas.

"Ya pidieron recusar al tribunal, o sea que es gente que lo único que la va a calmar es la absolución de Bazán. Ni siquiera saben, eso es lo peor, no saben cuáles son las pruebas, no saben nada. Me molesta soberanamente que se metan con mi hija y que utilicen su nombre, porque para hacer justicia por Anahí acá estoy yo, que soy su mamá. No necesito ninguna Comisión de Verdad y Justicia para luchar por la muerte de mi hija, porque ya lo estoy haciendo", sostuvo.

En comunicación con BigBang, Pérez Vilor dijo también que para ella el día en que se conoció el veredicto condentario para Bazán no fue un momento feliz, porque estaría contenta si en realidad pudiera estar junto a su hija, y no frente a un tribunal luchando a raíz de su muerte.

En este sentido, aclaró que la decisión de los jueces fue un buen comienzo, pero que según lo que ella pudo averiguar, hay muchas más personas implicadas en el hecho, por lo que desea que ellas también paguen por la muerte de la joven.

"Yo tengo todas las líneas de investigación abiertas. Que la Justicia tarde, sea lenta, eso no depende de mí, pero que no se piensen que como están presos yo me voy a quedar tranquila. Villalba va a ser el primero que va a estar sentado ahí y después seguirá el resto", explicó por último sobre la decisión del tribunal de que el segundo acusado no sea juzgado.

Las pruebas contra Bazán

Aunque todavía no se conocen los fundamentos de la sentencia, durante el proceso quedaron expuestas varias pruebas que marcaron que Bazán formó parte del crimen de la adolescente.

Uno de los relatos que mayormente complicó su situación fue el de Diego Tula, el adiestrador del perro rastreador Bruno, ya que contó que el perro identificó rápidamente el olor de Benítez en el galpón ubicado detrás de la casa del detenido.

Además, el adiestrador también corroboró que Bruno marcó que el acusado hizo el recorrido hacia y desde el pozo donde finalmente se encontró muerta a la víctima.

Del mismo modo, en una de las primeras audiencias habló una vecina de Marcos Bazán, quien reveló que la noche anterior a la aparición del cuerpo de Anahí dentro de la reserva Santa Catalina, ella vio que en la casa del acusado hicieron una fogata muy grande. Luego, los perros de la zona empezaron a ladrar hacia el lado donde luego apareció el cadáver de la joven, enterrado y semidesnudo.

Más allá de esto, se confirmó también que una tijera que estaba en poder de Benítez antes de ser asesinada, apareció en un allanamiento realizado en la casa de Bazán. Luego del hecho, Pérez Vilor encontró entre las pertenencias de su hija una llave que abría una de las puertas de la casa del imputado.

Por otro lado, la autopsia realizada al cuerpo de la víctima determinó que durante su cautiverio comió arroz, el mismo alimento que días más tarde fue hallado en una olla en la cocina de Bazán. Los médicos encontraron en el organismo de la joven la presencia de Diazepam, un tranquilizante que había en la vivienda del sospechoso.

De igual manera, los médicos y bioquímicos mencionaron en el juicio que también hallaron naftaleno en el cuerpo de Benítez, una sustancia también presente en el galpón del acusado donde estuvo cautiva.