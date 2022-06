El ex Boca, Lucas Viatri, fue denunciado por "manosear, agredir y amenazar" a dos mujeres

Lucas Viatri, el ex jugador de Boca, y su compañero Walter Gargano, ambos actualmente en Peñarol, fueron denunciados ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de Uruguay por "manosear, agredir y amenazar" a dos mujeres durante una fiesta llevada a cabo en la zona de Carrasco en marzo de este año. Del evento participaron todos los integrantes del platel, ya que contrataron el salón de fiestas infantiles para darle la bienvenida a los nuevos futbolistas.

El hecho fue dado a conocer por los medios uruguayos El Observador y Radio Universal, los cuales afirmaron que las víctimas “se sintieron amenazadas por los jugadores”. La investigación quedó a cargo del fiscal Maximiliano Sosa, quien ya solicitó pericias y las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento donde trabajan las mujeres que tienen entre 30 y 35 años.

Según informó la abogada Valentina Díaz al programa Subrayado (Canal 10), la presentación de las dos mujeres que representa ante la Justicia está emparentada a “delitos sexuales” y “amenazas de carácter de abuso sexual”. En ese sentido, señaló que el salón evitó divulgar lo sucedido y le negó a las dos mozas del salón las filmaciones de las cámaras de seguridad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien Viatri y Gargano no emitieron declaraciones públicas hasta el momento, desde Peñarol señalaron que es un tema "ajeno" al club y que se denunciaron hechos que están fuera de la actividad oficial, pese a que hayan participado integrantes del plantel. "Cuando la justicia determine que sucedió, el club evaluará medidas, si corresponden", detallaron.

El ex goleador de Boca desembarcó en el fútbol uruguayo a mediados del 2017 y permaneció en Peñarol hasta comienzos del 2020. Tras dos temporadas en Colón de Santa Fe y un breve paso por el Deportivo Maldonado de Uruguay, retornó al Manya durante los primeros días de este año para iniciar su segundo ciclo. Según lo hechos, la celebración comenzó alrededor de las 18 horas.

Pero dos horas más tarde, ingresó al lugar un grupo aproximado de 20 mujeres. Dentro del salón, consumieron bebidas alcohólicas y se produjeron daños en las instalaciones. La reunión culminó alrededor de las 3 de la mañana y los dueños del salón se comunicaron con los referentes del plantel para reclamarles por lo sucedido. Por este motivo, Gargano volvió al salón al día siguiente y pagó por los destrozos.

No es la primera vez que se relaciona a Viatri con un hecho delictivo. De hecho, tuvo enfrentar un juicio oral acusado de un robo a una peluquería cometido en marzo de 2000 en Castelar, en el partido de Morón, al oeste del conurbano bonaerense. El atacante, de por entonces 21 años, había sido la revelación de Boca tras la lesión de Martín Palermo y venía de anotar el gol del triunfo de su equipo en el clásico frente a River.

En ese momento, fue reconocido por la víctima y acusado de robar una tijera y un rociador para el cabello junto a su hermano y un amigo. Estuvo preso 28 días por ese delito, dos meses antes de debutar en primera. "No entendía nada. Había ido al hospital a visitar a una amiga que estaba internada y de pronto aparecieron unos policías y me llevaron detenido. La verdad es que no entendía nada. Me metieron preso a mí, a mi hermano Sebastián y a dos amigos, Checho y Seba. Nos acusaron de robar en una peluquería que yo jamás en mi vida pisé", dijo por entonces Viatri.