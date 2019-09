El ex jefe de la Federal en Santa Fe baleado fue imputado y seguirá detenido

El ex jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal (PFA), Mario Ezequyiel Valdés, que fue baleado en una autopista y el subjefe de esa sede, Alberto Bellagio, fueron imputados por la Justicia provincial, acusados del delito de "incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público" y permanecerán detenidos al menos por 90 días más.

Valdés fue detenido el último viernes luego de haber sido pasado a disponibilidad por orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien lo acusó de “mentiroso” luego de que la pericia balística contradijera su versión sobre el supuesto ataque sufrido el pasado 9 de septiembre, cuando se encontraba junto a la suboficial Roxana González.

El ex comisario fue citado para este martes a las 11.30 a una audiencia imputativa en la que se decidió que quede detenido. Valdés debió comparecer a una audiencia en el Ministerio Público de la Acusación de Villa Constitución, encabezada por la fiscal Eugenia Lasciarandare, donde se decidió imputarlo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Junto a Valdés, también fue citado el subjefe de la delegación en Santa Fe de la Policía Federal, Alberto Bellagio, detenido también el viernes último, acusado de los mismos delitos. La última pericia balística determinó que uno de los disparos que recibió el ex jefe de la PFA provino de su propia arma, una pistola .9mm que no es la reglamentaria.

Sin embargo, la misma pericia determinó que la otra herida de bala sí corresponde al ataque de otra persona. El proyectil que atravesó la ingle del ex jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA) fue hallado en la banquina por los investigadores tras un nuevo rastrillaje sobre la mano que va hacia el norte.

El abogado de ambos, José Luis Giacometti, insistió en diálogo con Radio 2 sobre la hipótesis del robo sin premeditación aquella noche. El letrado sostuvo que Valdés aseguró "que no fue herido por una interna policial, no sabe por quién, y que repelió el ataque desde el auto, que no se bajó", como sostiene la hipótesis del equipo de fiscales.

De acuerdo a la pesquisa, Valdés y el subcomisario Bellagio habrían modificado la escena del hecho ocurrido la noche del 9 de septiembre pasado en la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de la localidad santafesina de Villa Constitución.

Las pericias señalaron que uno de los disparos recibidos por Valdés habría sido realizado a corta distancia, por lo que se barajó la posibilidad de una discusión con la suboficial Roxana González, que lo acompañaba en ese momento y que hasta el momento figura en la causa en calidad de “testigo”.

En este contexto, un análisis al pantalón de Valdés detectó una aureola de ahumamiento, lo que indica un disparo a quemarropa, con González sindicada como la supuesta tiradora. Esto quiere decir que, al momento del disparo, el jefe de la PFA estaba con los pantalones abajo.