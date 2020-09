El ex marido de la mujer que mató a sus hijos apuntó contra sus suegros: "La tenían amenazada"

Celeste Villalba asesinó a sus hijos de 2 y 6 años, y aunque todavía resta conocer el resultado final de la autopsia realizada en el cuerpo de los nenes, la principal hipótesis es que los acuchilló mientras dormían, aunque se investiga si además fueron asfixiados.

La abuela de los niños y la madre de la agresora sostiene que no fue ella quien atacó a los menores, mientras que el padre de los chicos aseguró que su ex mujer estaba con serios problemas por culpa de sus suegros, quienes no les permitían estar juntos.

Una mujer mató a sus dos hijos de 2 y 6 años.

Muy angustiado y enojado, el padre de las víctimas dijo que perdió a sus hijos y a su mujer, "que eran lo único que tenía en la vida”. En diálogo con los medios Walter Hernández no dudó en remarcar que sus suegros habían rechazado desde el comienzo su relación con la madre de los chicos y que cuando la madre de su ex supo que estaban esperando su primer bebé “la quiso hacer abortar”.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

“Nos decían que nos teníamos que separar porque querían lo mejor para ella. Siempre me contaba cosas que le hacía la madre desde chica, que le pegaban, la encerraban en el baño”, dijo a Télam.

Hernández tenía actualmente una restricción perimetral para que no se acercara a sus hijos pero sobre esto afirmó que fue por una falsa denuncia, instigada por la familia de su ex pareja, en la que lo acusaban de “violento” y “psicópata”.

“Celeste antes de irse de mi casa me había pedido perdón porque la madre la había manipulado, según ella, para hacerme esa denuncia y acusarme sin pruebas para darle un botón antipánico”, explicó.

Se cree que los acuchilló mientras dormían.

Según dijo, Villalba le mandaba mensajes diciéndole que sus padres “la tenían amenazada" y "que la querían hacer pasar por loca”. "Lo que no entiendo es por qué no se mató ella, por qué mis hijos, esa es la bronca que tengo. A lo mejor si me hubiesen escuchado en algún lado, mis hijos estarían vivos, los quería sacar de ahí o poder hablar con mi mujer pero nadie me tomó en serio”, concluyó.

Por su parte, Vanesa, la abuela de los chicos y la madre de la agresora, dijo que el mentiroso siempre fue el marido de su hija, y que está convencida de que ella no pudo haberle hecho daño a sus hijos, aunque sí sospecha del padre de los nenes.

Incluso, reveló que por la mala relación que tenía Villalba con Hernández, ella había decidido mudarse a la casa de sus papas junto a sus dos niños. "Dios sabe todo y Dios va a hacer justicia, todo el esfuerzo que hicimos para que ellos estén bien no sirvió de nada, porque ya no están. La familia le traía juguetes, bicicletas, todo para que salgan de los traumas que este estúpido les causó, diciendo que su mamá estaba loca, decía en frente de Abril que estaba endemoniada, y cómo querías que esté mi hija, estaban muy traumados, se hacían pis encima", se lamentó.

Del mismo modo, dijo que el papá de los nenes hostigaba a su hija, y que ella lo único que quería era escapar de esas situaciones violentas, pero que no recibió ningún tipo de contención a pesar de la que le brindó la familia.

"Él es capaz de todo, nunca le importaron sus hijos, ella tuvo que hacer una orden judicial para que le entregara él la ropa de los chicos y de ella, y él no le dio nada, dijo que se la regaló a otra gente, solamente le dio quemadas la partida de nacimiento y la libreta de vacunación", contó.

Además, trascendió un último mensaje que la acusada le envió a una amiga antes del hecho, en la que aseguró que fue manipulada por su ex pareja, y que desde que lo conoció le mintió "en muchas cosas". "Como estaba enamorada no me daba cuenta a quién tenía al lado. Lo veía, le creía todo lo que le decía de mí”, escribió en referencia a la presunta violencia de género que sufría por parte del padre de los chicos.

Celeste Villalba vivía con sus padres y estaba separada.

El hecho

Según informaron fuentes judiciales, al momento de su detención, Villalba fue encontrada mientras rezaba, y quien llamó a la policía para denunciar el hecho fue su propia madre.

Los cuerpos de Abril, de 6 años, y de Jesús, de 2 años y 8 meses, fueron encontrados sobre la cama con heridas cortantes en el cuello y en las extremidades, aunque no se descarta que también hayan sido asfixiados mientras dormían.

La agresora dejó una carta en la que explicaba sus actos.

En el lugar, la policía también encontró una carta que se cree que fue escrita por la agresora, donde explicaba que era "una basura de persona" y que estaba cansada de recibir "humillaciones".

En ese documento también acusa a sus padres de querer sacarle a los chicos, y se lamenta por no haber podido defenderse de su ex y de quienes la atacaban.

En el caso interviene la fiscal Gabriela Mateos, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Berazategui, quien imputó a Villalba del delito de "doble homicidio calificado por el vínculo".