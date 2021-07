El falso secuestro, el crimen de Pastorizzo y sus días en la cárcel: la polémica miniserie de Nahir Galarza

A principios de septiembre de 2019, BigBang adelantó que varias productoras internacionales estaban interesadas y le acercaron a Nahir Galarza, y también a sus padres, ofrecimientos de libros y guiones para producir cinematográficamente el caso que la catapultó a la fama. Nahir deberá pasar los próximos 32 años –si es que sus abogados no logran reducirle la sentencia de prisión perpetua- en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, tras asesinar su novio, Facundo Pastorizzo.

Si bien son muchas las productoras interesadas en producir el caso, solo una –hasta el momento- logró conseguir los derechos para hacerlo. La productora Zeppelin Studio, creada por Lucas Jinkis y el director Hernán Guerschuny, había firmado un acuerdo con Penguin Random House para producir la serie de ficción del caso de la entrerriana condenada a prisión perpetua.

La productora Zeppelin Studio firmó un contrato para producir un thriller sobre la vida de Nahir. El mismo saldría por la pantalla de HBO Max y el guión estará a cargo de la periodista Tamara Tenenbaum. La serie abordará el perfil psicológico de Nahir, la denuncia de un falso secuestro en su adolescencia, la tormentosa relación que mantenía con Pastorizzo, el crimen, sus días en la cárcel y su irrupción en las redes sociales.

Sin embargo, según pudo saber BigBang, son muchas las productoras y editoriales interesadas en contar el crimen más resonante en los últimos años en el país. ¿La razón? El hecho de que los protagonistas sean dos chicos de, por entonces, 19 y 20 años es un factor fundamental en la historia que se quiere contar.

Esto sumado al hecho de que Nahir pasó a formar parte de la lista de los criminales más conocidos de la historia argentina al convertirse en la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en el país, es algo que seduce – y mucho- a los productores, no solo de la Argentina, sino también extranjeros que buscan capitalizar el caso criminal del que todavía se siguen sumando capítulos.

La producción a cargo de Zeppelin Studio estará basada en el libro “Nahir” de Mauro Szeta y Mauro Fulco. La serie será un thriller que tiene como autora a Tenenbaum, escritora del best seller: "El fin del amor. Querer y coger”. Productoras como Pampa Films/Turner (que estuvo a cargo de la serie de Monzón), NBC Universal Telemundo (que adquirió la totalidad de Underground y que está a cargo de El Marginal) y Nippur Internacional eran otras de las interesadas.

También existió el contacto de un ex productor de CQC, que estuvo a cargo del programa de MTV Caniggia libre, que les ofreció a los allegados de la joven la posibilidad de hacer un reality show desde la cárcel. “Se me ocurrió contar un poco el reality dentro de una cárcel…de cómo lograr hacer lo que uno quiere en un marco no tan amigable como el de la cárcel”, les propuso, según puso saber este portal.

La madrugada del 29 de diciembre de 2017, Fernando Pastorizzo fue asesinado por su novia, Nahir Galarza de 19 años. "Ya han hecho un libro [sin su consentimiento], no dudo que ahora hagan otra cosa. Pero si lo hacen, va a ser todo una mentira, porque si no hablan conmigo, ¿qué van a decir? Capaz que ya lo están haciendo y yo ni me enteré", había sentenciado la condenada a perpetua años atrás.

Pastorizzo fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo. Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a su ex novio la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera "accidental".

El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó por unanimidad a Galarza a prisión perpetua por considerar que "ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria". En septiembre último su defensa presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia para que revise la pena de prisión perpetua, la cual ya fue confirmada por la Cámara de Casación.