El femicida Fabián Tablado fue condenado por desobedecer dos restricciones perimetrales

Otra condena para Fabián Tablado. Este martes, la Justicia de San Isidro dicto un veredicto condenatorio para el femicida de Carolina Aló, a quien asesinó de 113 puñaladas en 1996, por violar dos restricciones perimetrales que le había impuesto para no acercarse a sus hijas mellizas y a Edgardo Aló, el padre de la víctima.



En ese sentido, el juez Correccional 6 de San Isidro, Hernán Archelli, adelantó su decisión de condenar a Tablado, de 45 años, quien fue acusado de "desobediencia reiterada" en dos oportunidades, luego de que el fiscal de juicio Diego Callegari solicitara para el imputado una pena de un año de prisión efectiva.

Los hechos ocurrieron en 2020, después de que Tablado fuera puesto en libertad por el asesinato de Carolina. Pero, el 16 de diciembre de 2020 fue detenido y ya lleva casi 11 meses preso por esta causa. En el caso de ser condenado al máximo de la pena pedida por el fiscal, sería puesto en libertad en un mes y medio.



Antes de ser detenido, el acusado había sido visto caminando por el puente Sacrista, en Avenida Libertador San Martín, en dirección a la calle Lavalle, en el partido de Tigre. En ese momento, violó dos perimetrales y quedó grabado por las cámaras de seguridad del Municipio.



Según la denuncia de la fiscalía, Tablado desobedeció e hizo caso omiso a la resolución dictada por la jueza de Familia 2 de Tigre, Silvia Sendra, en la que se le prohibía acercarse a menos de 500 metros del domicilio o al lugar de trabajo de Aló, en la Dirección Nacional de Migraciones de Tigre, ubicada a 150 metros de donde Tablado pasó caminando.

Por otra parte, Tablado le imputaron un segundo hecho de desobediencia porque la misma jueza también le había impuesto otra perimetral que lo obligaba a usar una tobillera electrónica, para que no se acerque a menos de 300 metros de su ex esposa, Roxana Villarejo y sus dos hijas. Tablado se había casado con Villarejo en 2007, mientras estaba en la cárcel. Al poco tiempo se separó y la amenazó de muerte. Por ese hecho, fue condenado por segunda vez.

De esta manera, esta es la tercera condena que el femicida acumula en los últimos 25 años. La primera fue en 1998 por el femicidio de su novia. En 2013 por amenazar de muerte a su esposa. Y ahora por no cumplir con las restricciones perimetrales impuestas por la Justicia.

Al ser detenido, Tablado aseguró que había recibido las restricciones hacia su ex, sus hijas y Aló en febrero de 2020. Y completó frente al juez: “Pero el plazo era solo por 45 días”. Y agregó en su declaración: “Pasó el plazo y nunca me quedó bien claro que se había extendido por la pandemia, no me llegó notificación de eso”.



Además Tablado dijo: “En ningún momento tuve acceso al expediente como imputado”. Y finalizó: “En las notificaciones que me llegaron no figuraba el domicilio laboral de Aló en la calle Paseo Victorica”.



Según fuentes judiciales, el juez Archelli dará a conocer la sentencia y el monto de la pena en una audiencia fijada para el viernes. El fiscal Callegari solicitó la pena máxima prevista para ese delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal, es decir, un año de prisión.



El asesinato de Carolina Aló, que tenía 17 años, conmovió a Argentina. El 27 de mayo de 1996, tras una discusión en la casa de los padres de Tablado, en Tigre, el joven la mató de 113 puñaladas. Desde ese momento, Edgardo, el papá de Carolina, pidió Justicia.



En 1998, Tablado fue condenado a 24 años de prisión por "homicidio simple". En 2013, sumó la segunda condena por amenazar a su ex mujer y a su exsuegra. La Justicia le unificó una pena de 26 años y seis unificada, que debía llegar a su fin en 2022.



El 28 de febrero de 2020, por los cursos de “estímulo educativo” y el beneficio de la Ley del 2x1, que ya fue derogada, fue liberado. Tablado dejó la Unidad 21 de Campana y fue a vivir a la misma casa donde mató a Carolina.