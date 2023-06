El fiscal del juicio desenmascaró a Lotocki: las pruebas, las pericias y el detalle legal por el que sigue ejerciendo

El nueve de febrero del 2022, después de casi cinco meses de juicio, Aníbal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de "lesiones graves", en el marco de la denuncia colectiva que Silvina Luna, Estefanía Xipolitakis, Grabriela Trenchi y Pamela Sosa presentaron en su contra por las graves secuelas médicas que sufrieron tras ser operadas por el falso cirujano práctico. Ahora, con Luna todavía internada en terapia intensiva, Lotocki intentó orquestar una suerte de defensa mediática en el piso de Telenoche y el fiscal del caso retrucó cada una de las mentiras que volcó en el prime time del noticiero del Grupo Clarín.

Sandro Abraldes fue el fiscal del juicio en el que Lotocki fue condenado. Él había solicitado una pena de siete años y nueve meses de prisión y dos inhabilitaciones, ambas por diez años: una para ejercer la medicina y otra para prohibirle el comercio en lo que al mercado estético refiere. Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 finalmente lo condenó a cuatro años y dejó en suspenso las inhabilitaciones solicitadas por la Fiscalía y las querellas amparándose en un detalle legal, el mismo por el que hoy Lotocki sigue teniendo la posibilidad de operar y atender pacientes.

El motivo por el cual Lotocki sigue atendiendo, pese a haber sido condenado por la Justicia

"La Fiscalía le pidió al juez 7 años y 9 meses de prisión en orden a los delitos de lesiones graves, porque eran varias las víctimas; en concurso real por la estafa, en el caso de Trenchi. Le pidió también la inhabilitación en el ejercicio de la medicina por diez años, también en lo que al comercio del mercado estético respecta", explicó el fiscal en diálogo con C5N, al tiempo que sumó: "Además pedimos las medidas cautelares porque sabíamos que la defensa, en el caso de una condena, lo iba a apelar y esa pena no se vuelve inmediatamente operativa hasta que no está firme o confirmada".

Al momento, la condena se encuentra en Casación y aún no se definió qué sucederá con la inhabilitación por diez años en el ejercicio a la medicina que forma parte de la pena impuesta por el juez Carlos Rengel Mirat -el mismo que se negó a autorizar las cautelares, tal y como silictó la Fiscalía-. "Desde el punto de vista judicial está activado el recurso con las medidas cautelares que solicitamos. Soy fiscal, pero no dejo de ser ciudadano y no dejo de preguntarme lo mismo que la sociedad se pregunta: por qué sigue ejerciendo".

"Posibilidades desde el punto de vista del Ministerio de Salud y después hay un recurso activado hace más de 15 meses en Casación. Las dos claves y las dos vías están por ahí", aclaró, al tiempo que explicó: "Trato de que mis alegatos vayan impregnados de un gran sentido común, la misma pregunta que usted se está haciendo es la que yo me hago. Por eso pedí las medidas cautelares. Sin embargo, con razones técnicas el juez decidió no darlas, diciendo que era una especie de anticipo de pena, que había que esperar que la Cámara de Casación en todo caso confirme la pena que él dictaba en su veredicto".

"Él afirmaba que les había aplicado metacrilato, pero lo que surgió del juicio oral fue todo lo contrario", advirtió el fiscal, al tiempo que explicó cómo descubrieron que Lotocki no les había aplicado el químico en cuestión a las cuatro denunciantes. "Durante la etapa de instrucción -previa al juicio-, los fiscales incautaron las facturas de compra que él había hecho de ese material. Durante el juicio, lo que hicimos fue cruzar las facturas y el material no daba con las cantidades, ni con las fechas en las que él lo había comprado como para habérselos aplicado".

El testimonio de Sosa fue clave durante el juicio. Y es que la ex modelo fue durante ocho años pareja de Lotocki y pudo aportar datos hasta entondes desconocidos por los investigadores. "Había una versión muy razonable que brindó Pamela Sosa, quien había sido pareja de él, que decía que fabricaba junto con un químico un polímero. Para mi esa versión tenía un nivel de atendimiento muy serio".

De acuerdo al fiscal, en el juicio también se probó que la hipercalcemia que hoy padece Luna fue producto del químico que le aplicó el falso cirujano plástico. "Dentro de la extensión del daño que se le provocó a las víctimas, la Fiscalía le dedicó un capítulo específico a la hipercalcemia. Esto no fue una teorización, se hizo sobre la exposición de los peritos que pasaron por ese juicio oral que llevó más de seis meses y fue bastante intenso en cuanto a cantidad y calidad de audiencias. Fueron audiencias largas, muy precisas. No fue una simple teorización, había evidencia; por eso el juez tuvo por comprobada la hipótesis de acusación de la fiscalía y de las querellas".